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22 мая, 14:36

Росздравнадзор проверит сообщения о выдаче электронных больничных без оснований

Росздравнадзор проверит сообщения об оформлении электронных больничных в ряде регионов, в том числе в Москве, без законных на то оснований. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на информацию СМИ о нарушениях при выдаче листков нетрудоспособности в столице и других субъектах РФ.

"Росздравнадзор запросил у издания детальную информацию о приведённых фактах оформления листов нетрудоспособности в медорганизациях регионов и после получения такой информации проведёт соответствующую проверку", — цитирует пресс-службу ведомства РИА "Новости".

В Росздравнадзоре отметили, что сейчас давать какую-то оценку преждевременно.

Мужчина 15 лет провёл на больничном и подал в суд за то, что ему не подняли зарплату

Мужчина 15 лет провёл на больничном и подал в суд за то, что ему не подняли зарплату

В некоторых странах наказание за поддельные больничные весьма суровое. Так, ранее Лайф писал о жителе Турции, которому за данное нарушение грозит 15 лет тюрьмы.

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ТАСС / Владимир Астапкович

Никита Никонов
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