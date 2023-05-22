Росздравнадзор проверит сообщения о выдаче электронных больничных без оснований
Росздравнадзор проверит сообщения об оформлении электронных больничных в ряде регионов, в том числе в Москве, без законных на то оснований. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на информацию СМИ о нарушениях при выдаче листков нетрудоспособности в столице и других субъектах РФ.
"Росздравнадзор запросил у издания детальную информацию о приведённых фактах оформления листов нетрудоспособности в медорганизациях регионов и после получения такой информации проведёт соответствующую проверку", — цитирует пресс-службу ведомства РИА "Новости".
В Росздравнадзоре отметили, что сейчас давать какую-то оценку преждевременно.
В некоторых странах наказание за поддельные больничные весьма суровое. Так, ранее Лайф писал о жителе Турции, которому за данное нарушение грозит 15 лет тюрьмы.
ТАСС / Владимир Астапкович