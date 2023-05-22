Росздравнадзор проверит сообщения о выдаче электронных больничных без оснований

Росздравнадзор проверит сообщения об оформлении электронных больничных в ряде регионов, в том числе в Москве, без законных на то оснований. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в ответ на информацию СМИ о нарушениях при выдаче листков нетрудоспособности в столице и других субъектах РФ.