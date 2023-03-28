Жителю Турции грозит до 15 лет тюрьмы за поддельный электронный больничный

Сотрудник частного медцентра в турецкой провинции Конья предъявил начальству поддельный больничный лист, из-за чего теперь ему грозит тюремное заключение.

По данным агентства DHA, медик Саит У. четыре дня отсутствовал на работе. Чтобы подтвердить "недомогание", он предоставил владельцу центра Мехмету Эвриму больничный якобы из клиники в городе Чумра. Однако от предложения босса проведать его сотрудник отказался. В результате Эврим выяснил, что в медцентре Саит не появлялся, а вдобавок выложил в соцсети фотографию с пляжа в Мерсине.

Турок сослался на симптомы коронавируса и объяснил, что попросил знакомую подготовить больничный. Владелец медцентра подал в суд, первое заседание намечено на июль. Сотруднику грозит до 15 лет тюрьмы за мошенничество и подделку, а врачу и медсестре — до 11 лет за злоупотребление полномочиями и подделку документов.