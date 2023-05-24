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24 мая, 03:12

В России могут штрафовать за нарушение тишины днём

"Известия": В России предложили штрафовать за нарушение тишины в дневное время

Штраф за нарушение покоя и тишины граждан днём предложила ввести правительственная комиссия по профилактике правонарушений под председательством главы МВД Владимира Колокольцева. Об этом пишут "Известия".

Сейчас в России нет единого федерального законодательства, которое регулирует соблюдение гражданами норм тишины. Нормы о шуме определяют региональные законы. Процесс привлечения людей к ответственности за его нарушение есть в 58 регионах страны, в которых полномочия по составлению протоколов переданы правоохранителям.

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Особо актуальным этот вопрос стал во время действия режима повышенной готовности, вводившегося из-за угрозы распространения коронавируса. Тогда многие перешли на удалёнку и могли находиться дома круглосуточно.

Пока ключевые ведомства не прокомментировали это предложение.

Ранее Лайф писал, что в Госдуме подумают об отмене штрафов за проживание не по прописке. Депутаты назвали это "полнейшим архаизмом, который тянется ещё с крепостного права".

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
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