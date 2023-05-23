В Госдуме подумают об отмене штрафов за проживание не по прописке

Депутаты фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект об отмене административной ответственности за проживание без регистрации. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе партии.

"Сегодня мы с коллегами из фракции "Новые люди" внесли в Госдуму законопроект об отмене административной ответственности за проживание без регистрации. Да, за то, что вы не сообщили чиновникам, где вы живёте, вы до сих пор можете получить штраф от двух тысяч рублей", — заявил замглавы фракции и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков.

По его словам, это "полнейший архаизм, который тянется ещё с крепостного права". Депутаты предлагают признать утратившими силу статьи Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) 19.15.1 "Проживание гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении без регистрации" и 19.15.2 "Нарушение правил регистрации гражданина РФ по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении".

Авторы инициативы — Сардана Авксентьева, Владислав Даванков, Владимир Плякин, Олег Леонов, Амир Хамитов и Анна Скрозникова.