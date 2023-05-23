В России могут ввести штрафы до 200 тысяч рублей за укусы собак
"Ведомости": ГД рассмотрит поправки о штрафах до 200 тысяч рублей за укусы собак
Госдума 23 мая рассмотрит во втором чтении законопроект, который вводит административные штрафы для хозяев собак за укусы животных. Максимальная сумма наказания составит 200 тысяч рублей. Об этом сообщает газета "Ведомости".
Если изменения будут приняты, штраф для физических лиц составит от 10 до 30 тысяч рублей, для должностных — от 50 до 100 тысяч, для юрлиц — от 100 до 200 тысяч. Кроме того, предлагается штрафовать, в частности, за выдворение домашних животных на улицу, а также за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных мероприятиях.
Отмечается, что поправки уже поддержал профильный Комитет Госдумы по госстроительству. Ранее наказание за укусы собак регулировалось законодательством субъектов. Всего, по данным СМИ, в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предлагается включить три новых состава.
Ранее хирург Александр Гоев объяснил, как оказать первую помощь при укусе собаки. Также врач напомнил, что напавшее животное может болеть или быть переносчиком вируса бешенства, поэтому стоит немедленно обратиться в больницу,
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