В России могут ввести штрафы до 200 тысяч рублей за укусы собак

Госдума 23 мая рассмотрит во втором чтении законопроект, который вводит административные штрафы для хозяев собак за укусы животных. Максимальная сумма наказания составит 200 тысяч рублей. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Если изменения будут приняты, штраф для физических лиц составит от 10 до 30 тысяч рублей, для должностных — от 50 до 100 тысяч, для юрлиц — от 100 до 200 тысяч. Кроме того, предлагается штрафовать, в частности, за выдворение домашних животных на улицу, а также за несоблюдение требований к использованию животных в культурно-зрелищных мероприятиях.

Отмечается, что поправки уже поддержал профильный Комитет Госдумы по госстроительству. Ранее наказание за укусы собак регулировалось законодательством субъектов. Всего, по данным СМИ, в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) предлагается включить три новых состава.