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23 мая, 13:17

Госдума одобрила введение штрафов до 200 тысяч для собачников

Госдума приняла закон о штрафах за укусы собак до 200 тысяч рублей

Госдума одобрила сразу во втором и третьем чтениях закон об ужесточении ответственности владельцев домашних животных за их содержание, в том числе если питомца выбросили на улицу. О поправках сообщается на сайте ГД РФ.

"Согласно документу, устанавливается штраф за несоблюдение требований к содержанию домашних животных. В частности, для граждан он может составить до трёх тысяч рублей, для должностных лиц — до 15 тысяч, для юрлиц — до 30 тысяч", — говорится в тексте.

Также увеличена ответственность хозяина за укусы и причинение вреда брошенным животным. Взыскание может достигнуть 200 тысяч рублей. Кроме того, наказание предусмотрено и за жестокое обращение с бездомными собаками при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния. В этом случае штраф составит от 15 до 100 тысяч рублей.

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freeepik

Татьяна Миссуми
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