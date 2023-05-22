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22 мая, 19:25

Основатель приюта опровергла главный миф о собаках-приёмышах

Эксперт Прибыш призвала желающих взять собаку из приюта учитывать её характер

Основатель приюта для животных Ольга Прибыш опровергла главный миф о собаках-приёмышах. По её словам, взрослых псов очень редко забирают из приюта, поскольку многие люди думают, что питомцев сложно переобучить под себя. Однако это не так.

"Собака в любом возрасте очень обучаема. Им нравится жить дома, и они действительно подстраиваются под хозяина", рассказала она в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По словам Прибыш, в отличие от кошек, собаки адаптируются не к территории, а именно к человеку — они настроены на общение с хозяином.

"Им человек нужен всё время. У них есть свой характер. Собаки могут жить только с тем, с кем они уживутся. Невозможно их объединить в надежде, что они как-нибудь найдут общий язык. Так не получится", — добавила Ольга.

Если дома уже живёт питомец, то нужно уделить внимание его знакомству с новым членом семьи: животные должны подходить друг другу по характеру, чтобы им было комфортно и не было драк.

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А ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что делать, если собака боится грозы. По его словам, в первую очередь нужно убедиться, что страх не связан с проблемами со слухом.

Обложка ©

Unsplash

Александра Вишнякова
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