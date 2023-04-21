Слепой шпиц Катька навлекла на петербуржца штраф из-за прогулки без поводка

Мужчине грозит штраф до трёх тысяч рублей за выгул слепого шпица без поводка в Санкт-Петербурге. Он уверен, что это формальный подход к исполнению закона, ведь Катька не представляет опасности.

В Санкт-Петербурге на мужчину составлен протокол за выгул слепого шпица без поводка. Видео © VK / Дима Михалыч

"Вот у нас замечательная администрация занялась делом. Вот эту собачку я выгуливал без поводка. И меня за это пытаются оштрафовать", — пояснил владелец собаки в соцсетях.

Дмитрий гулял с лохматым питомцем Катькой на проспекте Гагарина. К нему подошли представители администрации Московского района и полицейский. Они составили на мужчину протокол за нарушение городского закона № 273-70 об оставлении собак без присмотра в общественных местах.

Но Дмитрий уверен, что нормативный акт противоречит федеральному закону об ответственном обращении с животными, в котором прописано, что нельзя выгуливать без намордника и поводка потенциально опасных собак. Слепой шпиц, по словам хозяина, к такой категории не относится, к тому же пёс никогда не убегает далеко. Мужчина обратился в суд с жалобой.