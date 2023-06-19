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19 июня, 12:45

Психосоматолог рассказала, как при помощи гипноза избавляют от алкоголизма и наркомании

Психосоматолог Тон: Гипноз является эффективным методом лечения зависимостей

Гипноз является эффективным способом лечения зависимостей, таких как алкоголизм, наркомания, курение и игромания. Об этом заявила гипнолог, эксперт по биоэнергетике и психосоматолог Снежанна Тон.

"Главное, чтобы человек сам захотел бороться со своим недугом, и тогда к нему на помощь обязательно придут специалисты, которые укажут ему путь к счастливой и полноценной жизни", — отметила она в беседе с порталом "Страсти".

В основном при лечении применяется классический гипноз, который вводит в состояние глубокого транса с помощью вербальных или зрительных сигналов. Эксперт добавила, что продолжительность курса гипнотерапии у всех разная. По словам специалиста, взаимодействие пациента с гипнологом, как правило, начинается после окончания курса детоксикации.

Вначале специалист беседует с больным, чтобы определить степень его внушаемости, и составляет план лечения. Чтобы оно было успешным, важна поддержка близких, подчеркнула Тон.

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Никита Осипов
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