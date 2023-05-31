Электронные сигареты так же вредны: Развеяны три популярных мифа об отказе от курения

31 мая отмечается Всемирный день борьбы с курением. Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин развеял главные мифы, которые есть вокруг этой темы. По его мнению, самый популярный связан с тем, что электронные сигареты менее вредны, чем обычные.

"Курение гаджетов не менее опасно, и помимо никотиновой зависимости и возникновения риска различных заболеваний, среди которых и онкология, есть ещё один нюанс. За сравнительно небольшое время, пока у нас существуют эти устройства, мы просто не накопили исследований, что будет с этими людьми, скажем, через пять, 15, 20 лет. Поэтому никто не знает, чем может обернуться в будущем курение электронных устройств", — приводит слова Холдина пресс-служба Минздрава Московской области.

Он добавил: многие думают, что смогут очень быстро избавиться от этой вредной привычки, но на деле всё сложнее. В среднем тот, кто настроен бросить курить, делает не менее пяти попыток, прежде чем добивается успеха.

Ещё один миф звучит так: нельзя бросать курить резко. Холдин подчеркнул, что здесь всё как раз наоборот: чем быстрее человек откажется от никотина, тем лучше. Уже через считаные часы начинаются позитивные процессы в организме, улучшается работа лёгких и возвращается чувство вкуса, заключил Холдин.