31 мая отмечают День без табака: зачем нужен день отказа от курения и как бросить курить хотя бы на день Каждый год 31 мая отмечается Международный день борьбы с курением. В этой статье Лайф рассказывает, как начали отмечать Всемирный день без табака, какова статистика смертности в России и как с сигаретами борются сейчас. 31 мая, 04:00 День без табака и борьбы с курением отмечают в России и в мире 31 мая. Обложка © Shutterstock

31 мая — День отказа от курения — отличный повод бросить курить, ведь эта вредная привычка не только вредит здоровью, но и сильно бьёт по кошельку, например, пачка сигарет за 100 рублей в день лишает вас почти 40 000 рублей в год! Можно было бы потратить эти деньги на что-то более полезное и интересное. Ладно, повод есть, но как же взять и отказаться от этой гадости? Вероятно, в этом вам поможет наша статья, в которой сегодня мы рассказываем о том, как влияют сигареты на организм, что будет, если бросить курить, и когда вообще придумали этот День без табака? Но обо всём по порядку!

Зачем нужен Всемирный день без табака и когда его придумали

Всемирный день без табака — это международная акция, которую в 1988 году внедрила Всемирная организация здравоохранения для борьбы с одной из самых главных вредных привычек — курением. Ведь согласно статистике, ежегодно в мире от болезней, вызванных табакокурением, умирает около 7 000 000 человек. В России около 300 000 смертей связывают со злоупотреблением сигаретами. И этот День борьбы с табаком что-то вроде повода отказаться от курения хотя бы на день, чтобы понять, как прекрасно жить без сигарет, и наконец взять себя в руки и бросить эту вредную привычку.

Как бросить курить

На самом деле способов бросить курить очень много, но большинство из них так или иначе связаны с психологией, то есть главное — самому, у себя в голове, обозначить, что всё, ты бросаешь, просто так или по какой-то причине, будь то экономия денег (может, хочешь на что-то накопить), защита близких от пассивного курения или что-то другое. Существуют ещё и специальные препараты, которые могут помочь в этом деле, но только помочь, ведь основная борьба только в ваших руках.

Что будет, если бросить курить на день или неделю

От того, что вы бросите курить на день или неделю, а потом снова закурите, толку мало, но всё же положительное влияние на организм такой временный отказ от табака окажет. Например, через день после воздержания от сигарет вам станет легче дышать, вероятно, даже появится твёрдая решимость бросить курить вовсе. У многих, правда, появляется слабость, проблемы с засыпанием. Если же вы перебороли никотиновое голодание, пик которого приходится на второй-третий день после отказа от сигарет, и воздерживаетесь аж целую неделю, организм уже нормально работает без никотина, физическая тяга исчезает. Хотя человек чувствует опустошённость, желание жить без сигарет снова усиливается.

Что будет с организмом после того, как бросишь курить: по дням

Восстановление организма после отказа от сигарет начинается уже через несколько минут. Через 20 минут . Начинается переработка и выведение никотина. Уже через час его доза в крови снижается вполовину. Как раз в этот период возникает очередное желание покурить.

. Начинается переработка и выведение никотина. Уже через час его доза в крови снижается вполовину. Как раз в этот период возникает очередное желание покурить. Через 10 часов . Кровь очищается от никотина, возрастает уровень насыщенности её кислородом.

. Кровь очищается от никотина, возрастает уровень насыщенности её кислородом. Через 13 часов. Полностью нормализуется артериальное давление. Устраняется гипертонус стенок сосудов. Продержались дольше? Так держать. Рассказываем, что происходил дальше. Через день . Нормализуется скорость и сила сокращений сердца.

. Нормализуется скорость и сила сокращений сердца. Через два дня . Обостряется обоняние и чувствительность вкусовых рецепторов.

. Обостряется обоняние и чувствительность вкусовых рецепторов. Через три дня . Повышается уровень потоотделения, что связано с активизацией детоксикационных процессов.

. Повышается уровень потоотделения, что связано с активизацией детоксикационных процессов. Через неделю. Заметно улучшается состояние кожи лица, её цвет. Также наблюдается улучшение запаха кожи тела.

Выдержали больше недели? Жмём вашу мужественную руку. Но что же будет дальше? Через месяц. Улучшается внешний вид бывшего курильщика, устраняется мокрый кашель, нормализуется состояние иммунитета.

Улучшается внешний вид бывшего курильщика, устраняется мокрый кашель, нормализуется состояние иммунитета. Через два месяца. Происходит полное очищение крови и сосудов. Ткани организма очищаются от токсинов, нормализуется обмен веществ. Это приводит к стабилизации аппетита и процесса пищеварения. Человек возвращается к привычной массе тела.

Происходит полное очищение крови и сосудов. Ткани организма очищаются от токсинов, нормализуется обмен веществ. Это приводит к стабилизации аппетита и процесса пищеварения. Человек возвращается к привычной массе тела. Через три месяца. Заметно улучшается функционирование мозга и мышц. Память становится лучше, а мыслительные процессы — быстрее. Мышцы становятся более эластичными, лучше восстанавливаются после физических нагрузок. В это время не рекомендованы интенсивные занятия спортом. Лучше уделить внимание длительным пешим прогулкам.

Заметно улучшается функционирование мозга и мышц. Память становится лучше, а мыслительные процессы — быстрее. Мышцы становятся более эластичными, лучше восстанавливаются после физических нагрузок. В это время не рекомендованы интенсивные занятия спортом. Лучше уделить внимание длительным пешим прогулкам. Через четыре месяца. Заметно белеет зубная эмаль, возвращается нормальный цвет ногтевых пластин. Полностью нормализуется гормональный фон после никотинового сбоя.

Заметно белеет зубная эмаль, возвращается нормальный цвет ногтевых пластин. Полностью нормализуется гормональный фон после никотинового сбоя. Через шесть месяцев. Наблюдается восстановление клеток печени, нормализация деятельности желчного пузыря. Практически полностью организм восстанавливается через 1 год после отказа от курения. Если вам это удалось, вы почти супергерой.

Какие методы власти России применяют для борьбы с курением

Место для курения. Фото © ТАСС / Артур Новосильцев

Как и во многих других странах, в России тоже ведут борьбу с курением и делают это через определённые запреты, которые вводят на законодательном уровне, например: Запреты курения в публичных местах. В России запрещено курить во всех общественных местах, в том числе на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных, медицинских услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по делам молодёжи, услуг в области физической культуры и спорта, во всех видах общественного транспорта, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов. (п. 10 ч. 1 ст. 12 Закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"). Запрет на курение в подъездах. Курение в подъездах жилых домов запрещено тем же законом, а его несоблюдение карается штрафом от 500 до 1500 рублей. Запрет вейпов и электронных сигарет. Многие общественные деятели хоть и просят уже давно совсем запретить вейпы и электронные сигареты, правительство пока идти на такие радикальные меры не планирует. Но всё же ограничение на продажу совсем недавно ввели, а именно продажа вейпов и электронных сигарет несовершеннолетним запрещена на законодательном уровне, так же как и продажа обычных сигарет. Что тоже является огромным плюсом, ведь новый вид "курилок" и "парилок" приносит не меньший вред организму. Массовая кампания по профилактике табакокурения на телевидении и в СМИ. В России реклама табака запрещена везде — даже в виде спонсорства, конкурсов или скидок, а из фильмов вырезают сцены с курением. С глаз долой. В магазинах нельзя выкладывать сигареты в открытый доступ. Пропаганда ЗОЖ. В России предпринимаются значительные усилия по развитию и продвижению спорта, строятся сотни спортивных сооружений, по всей стране проводится массовая популяризация здорового образа жизни.

Вредны ли электронные сигареты

Что бы там ни говорили, одноразовые электронные сигареты, вейпы и другие подобные устройства не менее вредные, чем обычные сигареты. Вместо табака в этих устройствах находится жидкость со спиртом, ароматизаторами и никотином. Специалисты ВОЗ предупреждают, что ароматизаторы, находящиеся в жидкости для курения, провоцируют аллергические заболевания верхних дыхательных путей. А никотин, который не только вызывает зависимость или сухость во рту, ещё и приводит к развитию раковых заболеваний. Заведующий Центром профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей Московского научно-практического центра наркологии Депздрава столицы, врач – психиатр-нарколог Олег Кутушев рассказал о различиях между "электронками" и сигаретами: Доля токсина в вейпах и "электронках" составляет 36 мг, в то время как в пачке сигарет — 20 мг.

Из-за ароматизаторов, отсутствия едкого дыма, неприятного запаха и пепла появляется привычка курить беспрерывно. При этом уровень активных вредных соединений в электронных девайсах в разы ниже, чем в обычных. Но и они небезвредны: никотиносодержащие жидкости при высокой температуре образуют опасные токсины и канцерогены.

И классические, и электронные сигареты вызывают развитие никотиновой зависимости и нарушение работы нервной и сердечно-сосудистой систем.

Как в России проводят День без курения в 2023 году

В нашей стране в этом году, как и в предыдущие, в День без табака будут проводить просветительские акции и мероприятия, спортивные соревнования и забеги, организовываются конференции и семинары. Это день тех, кто ведёт здоровый образ жизни, а также людей, желающих начать его, бросить свои вредные привычки. Про день не забывают медики, наркологи, активисты, связанные с Всемирной организацией здравоохранения.

Акция "Бирюзовая ленточка". Фото © cmphmao.ru

В преддверии Всемирного дня без табака, отмечаемого ежегодно 31 мая, в российских регионах по инициативе Минздрава проходит акция "Бирюзовая ленточка" — символ отказа от курения. Бирюзовые ленты раздают на улицах детям и взрослым, но упор всё-таки делается на школьниках. Для них проводятся флешмобы, конкурсы, викторины и квесты, а всем участникам вяжут на запястья бирюзовую ленточку — символ свободы от курения, чистоты окружающего мира, единства природы и человека. Первую акцию провели в Москве, но сегодня она проводится в десятках российских регионов. Санкт‑Петербург тоже принимает участие в антитабачных кампаниях. Ежегодно в городе проводятся акции "Некурящий класс" для подростков и "Брось курить — и выиграй" для взрослых, решивших отказаться от курения. В Пензе пройдёт форум "Здоровое поколение" к Всемирному дню без табака. На "площадке здоровья" в ЦКиД каждый желающий сможет пройти экспресс-обследование на выявление основных факторов риска развития заболеваний (уровень артериального давления, глюкозы и холестерина в крови, насыщение крови кислородом). Также будет возможность побеседовать с врачом по медицинской профилактике Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Родителям предложат получить консультацию по поводу своего ребёнка у врача-педиатра городской детской поликлиники. Жители Тулы во время акции по борьбе с курением смогут бесплатно проверить щитовидку и сердце. 27 мая в Центральном парке им. Белоусова будет работать "Территория, свободная от табачного дыма", где планируются не только развлекательные мероприятия, но и бесплатные медицинские обследования. Жителей Архангельска 31 мая приглашают на праздник здоровья "Улица, свободная от курения". В этот день горожане смогут проверить резервы своего организма в "Городке здоровья", принять участие в интерактивной выставке по профилактике зависимостей, измерить уровень своей физической подготовки по планке, принять участие в мастер-классе по фитнесу и даже разучить индийские танцы. Для детей будут подготовлены игры и викторины от тюленя Здоровейки и гигантская раскраска "Река жизни".

Авторы Андрей Ананьев