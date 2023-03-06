Названо 5 лучших способов бросить курить

Курение — крайне вредная привычка и главный фактор развития рака. Как пишет kp.ru, существует ряд рабочих методов отказаться от пагубного увлечения. В первую очередь рекомендуется обратиться к силе воли. Причём решение бросить сигареты должно быть твёрдым.

Дабы захотеть бороться, можно обратиться к мотивации. К примеру, подсчитать ежегодные расходы на привычку и подумать, что можно купить на эти деньги. Кроме того, помогут осознание вреда для здоровья и те самые устрашающие картинки на пачках сигарет.

Второй метод — чтение. Так, ряд известных актёров рекомендует книгу "Лёгкий способ бросить курить" Аллена Карра. По словам специалистов, она написана с применением методов нейролингвистического программирования и внушения. Работа, конечно, не панацея, но помочь может.

Третий способ бросить курить — обратиться к специалисту. Речь идёт о психологах или врачах другого профиля, прошедших специальную подготовку. Причём в России такую помощь можно получить абсолютно бесплатно, обратившись в ближайший Центр здоровья.

Четвёртый способ — лекарства. Сам по себе никотин воздействует на рецепторы головного мозга и стимулирует выработку дофамина — гормона удовольствия. Именно это и формирует такую стойкую зависимость и ряд неприятных симптомов при попытке отказа: бессонницу, проблемы с концентрацией внимания, дрожание рук и учащённое сердцебиение. Специальные препараты могут быть выписаны наркологом, они должны приниматься один-три месяца.

В-пятых, важно побороть страх потолстеть. Действительно, некоторые курильщики набирают вес при отказе от сигарет, однако этого можно избежать, составив план действий: что планируется предпринимать, дабы не заиметь лишние килограммы. Дополнить его можно соблюдением здорового образа жизни.