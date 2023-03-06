Названо 5 лучших способов бросить курить
Курение — крайне вредная привычка и главный фактор развития рака. Как пишет kp.ru, существует ряд рабочих методов отказаться от пагубного увлечения. В первую очередь рекомендуется обратиться к силе воли. Причём решение бросить сигареты должно быть твёрдым.
Дабы захотеть бороться, можно обратиться к мотивации. К примеру, подсчитать ежегодные расходы на привычку и подумать, что можно купить на эти деньги. Кроме того, помогут осознание вреда для здоровья и те самые устрашающие картинки на пачках сигарет.
Второй метод — чтение. Так, ряд известных актёров рекомендует книгу "Лёгкий способ бросить курить" Аллена Карра. По словам специалистов, она написана с применением методов нейролингвистического программирования и внушения. Работа, конечно, не панацея, но помочь может.
Третий способ бросить курить — обратиться к специалисту. Речь идёт о психологах или врачах другого профиля, прошедших специальную подготовку. Причём в России такую помощь можно получить абсолютно бесплатно, обратившись в ближайший Центр здоровья.
Четвёртый способ — лекарства. Сам по себе никотин воздействует на рецепторы головного мозга и стимулирует выработку дофамина — гормона удовольствия. Именно это и формирует такую стойкую зависимость и ряд неприятных симптомов при попытке отказа: бессонницу, проблемы с концентрацией внимания, дрожание рук и учащённое сердцебиение. Специальные препараты могут быть выписаны наркологом, они должны приниматься один-три месяца.
В-пятых, важно побороть страх потолстеть. Действительно, некоторые курильщики набирают вес при отказе от сигарет, однако этого можно избежать, составив план действий: что планируется предпринимать, дабы не заиметь лишние килограммы. Дополнить его можно соблюдением здорового образа жизни.
Лайф рассказывал, как отучить подростка от курения вейпа. Пульмонолог Елена Галкина порекомендовала задуматься над причиной пагубной привычки ребёнка и обратиться к специалисту — психологу или наркологу.
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