Курильщиков предупредили о риске лишиться слуха

Из-за курения у человека могут возникнуть краткосрочные и долгосрочные нарушения слуха. Об этом читателям Лайфа рассказал терапевт, эндокринолог, кардиолог и кандидат медицинских наук Алексей Жито.

По его словам, в табачном дыме, в парах от электронных сигарет, паронагревателей есть краткосрочные токсиканты. При их употреблении происходит острое повреждение нервных волокон, в том числе слуховых, поэтому возможно наступление кратковременного ухудшения слуха.

"Более известны долгосрочные последствия от курения. Во-первых, курение нарушает работу слизистой оболочки уха, горла и носа, в результате нарушается нормальная функция носа, ухудшается отток бактерий, то есть слизи становится больше, она становится более вязкой. Вместо того чтобы предотвращать инфекцию, она начинает там размножаться", — сказал врач.

Инфекция из носовых пазух может переходить на среднюю слуховую трубу и барабанную перепонку, вследствие чего нарушается работа органов слуха. Курение также влечёт сосудистые нарушения. Постепенно атрофируется слуховой нерв, человек может полностью перестать слышать.

"Не стоит забывать, что курение является одним из основных факторов инсульта. Инсульт также может приводить к потере слуха, в этом случае происходит многофакторное повреждение", — добавил терапевт.

Если повреждение острое, то вернуть слух в норму станет практически невозможно. Это связано с тем, что слуховые нервы — часть нервной системы, которая с трудом восстанавливается.