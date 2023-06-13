Нарколог объяснил, почему "снижающие опьянение" добавки бесполезны

Пищевые добавки не помогут снизить алкогольное опьянение — в мире нет такой, которая сокращала бы всасывание спиртного. Об этом рассказал психиатр-нарколог Олег Гончаров. Он напомнил, что алкоголь сначала попадает в печень, а затем в мозг — и происходит опьянение.

"Наверное, можно сделать добавки, которые будут улучшать состояние мембраны печёночной клетки, уменьшая эффект интоксикации. Здесь речь не идёт о пищевой добавке. Уменьшить воздействие на мозг практически невозможно, алкоголь туда попадёт", — отметил он в беседе с NEWS.ru.

По словам нарколога, частично снизить влияние алкоголя и вред от него получится, однако волшебной палочки нет. Биодобавка — это тоже лекарство, однако действует оно в 150 раз слабее, подчеркнул Гончаров.