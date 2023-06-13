Регион

Уведомления отключены

13 июня, 10:38

Нарколог объяснил, почему "снижающие опьянение" добавки бесполезны

Нарколог Гончаров: В мире нет добавки, которая снижала бы всасывание алкоголя

Пищевые добавки не помогут снизить алкогольное опьянение — в мире нет такой, которая сокращала бы всасывание спиртного. Об этом рассказал психиатр-нарколог Олег Гончаров. Он напомнил, что алкоголь сначала попадает в печень, а затем в мозг — и происходит опьянение.

"Наверное, можно сделать добавки, которые будут улучшать состояние мембраны печёночной клетки, уменьшая эффект интоксикации. Здесь речь не идёт о пищевой добавке. Уменьшить воздействие на мозг практически невозможно, алкоголь туда попадёт", — отметил он в беседе с NEWS.ru.

По словам нарколога, частично снизить влияние алкоголя и вред от него получится, однако волшебной палочки нет. Биодобавка — это тоже лекарство, однако действует оно в 150 раз слабее, подчеркнул Гончаров.

Дурнота и возбуждение: Терапевт и нарколог объяснили, как распознать отравление алкоголем

Дурнота и возбуждение: Терапевт и нарколог объяснили, как распознать отравление алкоголем

Ранее российские учёные разработали препарат, который, как они утверждают, позволит снять симптомы опьянения. Лайф рассказывал, какой приятный бонус имеет это "отрезвляющее" зелье.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров