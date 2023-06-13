Российские учёные создали "отрезвляющее" чудо-зелье

Российские учёные разработали препарат, который позволит снять симптомы опьянения, сохранить трезвость мышления, словом, оставаться в тонусе во время вечеринки. Средство, изготовленное из природных аминокислот и углеводов, ускоряет обменные процессы в организме человека и улучшают работу нервной системы. Приятный бонус: "отрезвляющее" зелье не имеет противопоказаний и побочных эффектов.

Препарат создали на базе Московского физико-технического университета (МФТИ). Разработчики предупредили, что средство точно не избавит от зависимости или других негативных симптомов, связанных с хроническим алкоголизмом. Тем не менее доказано, что новый БАД улучшает координацию, память и мыслительные способности выпившего человека. Принимать его можно до, а также во время употребления алкоголя. А если препарат выпить после застолья, то он значительно облегчит похмельный синдром.

"Важно, что разработка снижает эффект опьянения именно в момент взаимодействия со спиртным. Многим людям это поможет сохранить лицо во время алкогольных мероприятий", — объяснил "Известиям" один из создателей препарата — магистрант Физтех-школы бизнеса высоких технологий МФТИ Илья Иващенко.