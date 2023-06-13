Российские учёные создали "отрезвляющее" чудо-зелье
"Известия": Учёные МФТИ разработали безопасное средство для снятия симптомов опьянения
Средство поможет тем, кому нужно держать лицо во время вечеринки. А вот в борьбе с хроническим алкоголизмом оно, увы, бессильно. Фото © Unsplash.com / Michael Discenza
Российские учёные разработали препарат, который позволит снять симптомы опьянения, сохранить трезвость мышления, словом, оставаться в тонусе во время вечеринки. Средство, изготовленное из природных аминокислот и углеводов, ускоряет обменные процессы в организме человека и улучшают работу нервной системы. Приятный бонус: "отрезвляющее" зелье не имеет противопоказаний и побочных эффектов.
Препарат создали на базе Московского физико-технического университета (МФТИ). Разработчики предупредили, что средство точно не избавит от зависимости или других негативных симптомов, связанных с хроническим алкоголизмом. Тем не менее доказано, что новый БАД улучшает координацию, память и мыслительные способности выпившего человека. Принимать его можно до, а также во время употребления алкоголя. А если препарат выпить после застолья, то он значительно облегчит похмельный синдром.
"Важно, что разработка снижает эффект опьянения именно в момент взаимодействия со спиртным. Многим людям это поможет сохранить лицо во время алкогольных мероприятий", — объяснил "Известиям" один из создателей препарата — магистрант Физтех-школы бизнеса высоких технологий МФТИ Илья Иващенко.
Ранее психотерапевт Екатерина Мисевич объяснила, почему не стоит спасаться от стресса алкоголем. Специалист отметила, что спиртное на многих действует возбуждающе. Такие люди обычно страдают от ранних пробуждений и повышенной тревоги, а также видят яркие сны.