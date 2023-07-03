Подростки напоили семиклассника палёным алкоголем и избили, после чего он умер

Во Всеволожском районе Ленинградской области семиклассник погиб после того, как неизвестные подростки напоили его палёным алкоголем и избили. Подробности страшной истории приводит SHOT.

Трагедия произошла вечером 2 июля. 13-летний школьник гулял возле карьера со своей 15-летней подругой, когда к ним подошли двое парней постарше и предложили спиртное. Семиклассник выпил водки и ещё неизвестного разноцветного алкоголя из бутылок без этикетки. После этого ему стало плохо, и он предъявил незнакомцам, что те подсунули ему суррогат.

Разозлившись, парни ударили мальчика в печень. Он дошёл до водоёма, чтобы умыться, но упал и пошёл ко дну. Когда семиклассника достали, он был уже мёртв. Сейчас полиция проводит проверку и ищет тех самых двоих подростков.