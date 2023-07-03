Регион

Уведомления отключены

3 июля, 08:00

Подростки напоили семиклассника палёным алкоголем и избили, после чего он умер

В Ленобласти подросток погиб после употребления неизвестного алкоголя и избиения

Во Всеволожском районе Ленинградской области семиклассник погиб после того, как неизвестные подростки напоили его палёным алкоголем и избили. Подробности страшной истории приводит SHOT.

Трагедия произошла вечером 2 июля. 13-летний школьник гулял возле карьера со своей 15-летней подругой, когда к ним подошли двое парней постарше и предложили спиртное. Семиклассник выпил водки и ещё неизвестного разноцветного алкоголя из бутылок без этикетки. После этого ему стало плохо, и он предъявил незнакомцам, что те подсунули ему суррогат.

Разозлившись, парни ударили мальчика в печень. Он дошёл до водоёма, чтобы умыться, но упал и пошёл ко дну. Когда семиклассника достали, он был уже мёртв. Сейчас полиция проводит проверку и ищет тех самых двоих подростков.

Под Курганом умерла школьница, впавшая в кому из-за сидра

Под Курганом умерла школьница, впавшая в кому из-за сидра

А ранее Лайф рассказывал, как в Якутии ученица девятого класса умерла прямо во время вечеринки в честь выпускного. 15-летняя девочка купалась в бассейне и внезапно потеряла сознание.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Происшествия
  • Ленинградская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров