В Дагестане 22-летняя девушка умерла во время косметологических процедур на дому

В Махачкале 22-летняя девушка скончалась во время косметологических процедур на дому у подруги. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану.

Инцидент произошёл накануне. По данным ведомства, девушка почувствовала себя плохо после того, как ей был введён обезболивающий препарат. В результате она скончалась на месте до приезда медиков.

Следователи организовали проверку, для установления истинной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.