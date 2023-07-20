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20 июля, 12:38
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В Дагестане 22-летняя девушка умерла во время косметологических процедур на дому

<p>Место, где проводились косметологические процедуры. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/dagestan_sledcom05" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК России по Республике Дагестан</a></p>

Место, где проводились косметологические процедуры. Обложка © Telegram / СУ СК России по Республике Дагестан

В Махачкале 22-летняя девушка скончалась во время косметологических процедур на дому у подруги. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Дагестану.

Инцидент произошёл накануне. По данным ведомства, девушка почувствовала себя плохо после того, как ей был введён обезболивающий препарат. В результате она скончалась на месте до приезда медиков.

Следователи организовали проверку, для установления истинной причины смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

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Максим Плетнёв
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