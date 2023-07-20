Экспериментатор из Сибири просверлил себе череп дрелью и вставил чип для контроля над снами

40-летний автор книг и исследователь практики выхода из тела Михаил Радуга проделал себе отверстие в черепе с помощью хозяйственной дрели, чтобы внедрить в голову чип и получить контроль над своими снами. О деталях опытов, которые едва не стоили ему жизни, уроженец Новосибирска рассказал у себя на странице во "ВКонтакте".

Фото операции по трепанации черепа и вживлению чипа в мозг, которую Михаил Радуга провёл на самом себе. Фото © VK / Михаил Радуга

Радуга увлекается нейрохирургией и изучает науку по роликам в Интернете. Перед экспериментом он проводил опыты на овцах. После пяти таких подопытных исследователь назначил операцию себе. Трепанацию он проводит на съёмной квартире в Алма-Ате с помощью дрели. Он проделал в голове отверстие и встроил электрод себе в мозг. Экспериментатор настоятельно рекомендует другим не повторять за ним, ведь в ходе этой операции он едва не умер от потери крови. Сам Радуга считает, что основные риски при операции возникли из-за недостатка у него хирургического опыта.

Но исследователь ни о чём не жалеет, потому что уже давно мечтал о чипе, который поможет ему контролировать свои сновидения. Сибиряк уточняет, что сперва не планировал заниматься установкой чипа в голову самостоятельно, рассчитывая на то, что операцию проведут профессиональные нейрохирурги. Однако из-за незаконности такой операции и возможных уголовных последствий он не нашёл специалиста, который бы решился за такой опыт и взял мечту в свои руки.