Учёные вживили парализованному мужчине чип, который поставил его на ноги

Парализованный 40-летний житель Нидерландов Герт-Ян Оскам, который десять лет был прикован к инвалидной коляске, встал на ноги и пошёл. Такое чудо произошло с ним после того, как нейробиологи из Швейцарии вживили в его спинной мозг имплантат, который считывает мозговые волны и отправляет инструкции в позвоночник, чтобы они двигали нужными мышцами. Об этом передаёт The Guardian.

По данным издания, мужчина много лет назад получил травму спинного мозга, когда, катаясь на велосипеде, попал в аварию. Теперь благодаря инновационной технологии он может преодолевать самостоятельно порядка 100 метров.

"Я впервые за десять лет смог встать и выпить пива с друзьями. Это круто. Моя повседневная жизнь наконец изменилась", — заявил Оскам.

Новая разработка швейцарских нейробиологов предназначена для использования беспроводных сигналов для восстановления соединения мозга с мышцами, которые перестают действовать при повреждении нервов спинного мозга. Эта технология представлена как интерфейс "мозг-компьютер". На данный момент такая разработка доступна всего нескольким десяткам человек по всему миру.