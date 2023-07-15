"От боли кусал себя": На Урале врачи не смогли поставить диагноз малышу — и тот умер

В Екатеринбурге скончался полуторагодовалый мальчик, которому не смогли поставить точный диагноз. Как рассказала E1 его мама Юлиана, всё началось 2 июля, когда ребёнку резко стало плохо: лицо побледнело, его вырвало. Оперативно прибывшая бригада скорой помощи осмотрела младенца и предложила матери поехать в больницу или подождать до утра, когда к ним приедет дежурный врач.

По словам Юлианы, она отказалась, поверив словам медиков о незначительности симптомов, однако уже через 15 минут мальчика снова вырвало. Женщина добавила, что следующая бригада приехала только через два часа, после чего ребёнка госпитализировали в детскую больницу № 15, где ему до утра делали капельницы.

Собеседница портала отметила, что на следующий день сын был бодрым, позавтракал, пообедал, но от ужина отказался, попив больничного кефира, после чего ему снова стало плохо: он стал вялым, "был белым-белым", быстро дышал, а также, по словам врачей, у него наблюдалась тахикардия и одышка. Тогда медики начали подозревать менингит, после чего перевели маленького пациента в 40-ю больницу, но диагноз не подтвердился. Тем временем младенцу становилось всё хуже.

"Ночью он стонал от боли, кричал. Я попросила медсестру позвать врача, а он сказал: "Ну что вы хотели? Он маленький, он не знает, как выразить свою боль". Ребёнок от боли кусал себя, кусал меня, рвал на мне волосы. Его рвало, сначала температура была в норме, потом начала подниматься до 37,2 градуса", — поделилась мать умершего ребёнка.

Мальчика срочно перевели в ДГБ № 9, где он и скончался. Приехавшим родителям заведующий хирургическим отделением сказал, что врачи "сделали всё возможное", но точную причину смерти он назвать не смог. Как следует из выписок и справок малыша, у него подозревали помимо менингита острую кишечную непроходимость, острый аппендицит и перитонит.

Эту ситуацию уже взяли на особый контроль в Минздраве Свердловской области, где заверили, что трагический случай будет "тщательно разобран" на областной комиссии по детской смертности, в которую "входят ведущие специалисты".