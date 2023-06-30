Врач объяснил, почему дети из Башкирии выжили после укуса 465 пчёл

Дети, которых искусал целый рой пчёл в Башкирии, выжили благодаря счастливому случаю, поскольку в некоторых ситуациях даже один укус может стать смертельным. Об этом Лайфу рассказал заведующий кафедрой фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения доктор медицинских наук Александр Максимов.

"Достаточно одного укуса пчелы, чтобы умереть. Но нет такого, чтобы массовый укус равнялся смертельному исходу. Как правило, пчелиный яд действует на сосуды, падает давление или развивается аллергическая реакция. Как правило, но не знак равно. Некоторым везёт. Знаете, как упал с пятого этажа и выжил. Индивидуальная реакция организма не даёт развиться угрожающему жизни состоянию", — отметил Максимов.

Собеседник Лайфа также рассказал, как оказать первую помощь при укусе пчелы: Вытащить жало и приложить холодный компресс: холод препятствует всасыванию яда. Чтобы уменьшить зуд и жжение, можно сделать примочку с раствором пищевой соды (одна чайная ложка на один стакан воды). Если есть предрасположенность к аллергии, сразу выпейте антигистаминный препарат.