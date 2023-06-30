В Башкирии рой пчёл напал на детей, из пострадавших достали более 450 жал

В Башкирии двое детей стали жертвами разъярённых пчёл. Рой напал на них, пока те гуляли в лесу без сопровождения взрослых.

Как сообщила в соцсетях пресс-служба детской больницы Стерлитамака, инцидент произошёл в селе Ахмерове Ишимбайского района республики. Два брата, гуляя по лесу одни, наткнулись на рой пчёл. Насекомые были не рады непрошеным гостям и напали на детей. В итоге одному мальчику удалось убежать и позвать на помощь взрослых, а те разогнали пчёл и вызволили ребёнка.

Детей доставили в деревенский медпункт, однако после осмотра стало ясно, что их надо везти в реанимацию. В итоге врачи детской больницы Стерлитамака удалили у них в общей сложности около 465 жал из рук, ног, лица, ушей и волосистой части головы. Сейчас мальчики находятся под наблюдением врачей и идут на поправку.