Появились подробности гибели пятилетней девочки в Оренбуржье

Стали известны подробности гибели пятилетней девочки из Сорочинска, тело которой нашли сегодня среди камышей в реке Самаре. Это произошло неподалёку от дома бабушки ребёнка, рассказал один из участвовавших в поисках волонтёров.

"Как нам объяснили водолазы, тело обычно всплывает на третьи сутки. Видимо, прямо в тот день, когда она ушла из дома, зашла в воду и не смогла выйти. Дорогу она, скорее всего, знала. Бабушка нередко их водила туда купаться. Все в шоке, что с родителями — и представить страшно", — сообщил волонтёр в беседе с kp.ru.

Насколько известно, в день пропажи девочки её бабушка на несколько минут отошла к её заболевшей старшей сестре. В результате ребёнок ненадолго остался один. Вернувшись, бабушка обнаружила, что двор пуст, а внучки нигде не видно. Тревогу подняли сразу же. У погибшей были особенности развития, а дом находился вблизи густого леса, который сильно затруднял видимость со всех сторон.