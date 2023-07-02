Пропавшая под Оренбургом пятилетняя девочка найдена мёртвой
СК РФ: Пропавшая в Сорочинске пятилетняя девочка найдена мёртвой в реке Самаре
Пропавшая в городе Сорочинске Оренбургской области пятилетняя девочка, поиски которой велись трое суток, найдена мёртвой. Об этом сообщает СУ СК по региону.
"Сегодня в ходе проведения поисковых мероприятий на водной глади недалеко от берега реки Самары обнаружено тело ребёнка без видимых признаков криминальной причины наступления смерти", — говорится в заявлении ведомства в телеграм-канале.
Сейчас на месте происшествия работают следователи, устанавливаются детали и обстоятельства произошедшего.
Напомним, пятилетняя девочка пропала 30 июня. Она ушла со двора своего дома в Сорочинске Оренбургской области и не вернулась. Трое суток ребёнка искали полицейские, водолазы и волонтёры. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".
УМВД по Оренбургской области