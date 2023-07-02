Пропавшая под Оренбургом пятилетняя девочка найдена мёртвой

Пропавшая в городе Сорочинске Оренбургской области пятилетняя девочка, поиски которой велись трое суток, найдена мёртвой. Об этом сообщает СУ СК по региону.

"Сегодня в ходе проведения поисковых мероприятий на водной глади недалеко от берега реки Самары обнаружено тело ребёнка без видимых признаков криминальной причины наступления смерти", — говорится в заявлении ведомства в телеграм-канале.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, устанавливаются детали и обстоятельства произошедшего.