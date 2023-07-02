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2 июля, 15:49
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Пропавшая под Оренбургом пятилетняя девочка найдена мёртвой

СК РФ: Пропавшая в Сорочинске пятилетняя девочка найдена мёртвой в реке Самаре

Пропавшая в городе Сорочинске Оренбургской области пятилетняя девочка, поиски которой велись трое суток, найдена мёртвой. Об этом сообщает СУ СК по региону.

"Сегодня в ходе проведения поисковых мероприятий на водной глади недалеко от берега реки Самары обнаружено тело ребёнка без видимых признаков криминальной причины наступления смерти", говорится в заявлении ведомства в телеграм-канале.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, устанавливаются детали и обстоятельства произошедшего.

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Напомним, пятилетняя девочка пропала 30 июня. Она ушла со двора своего дома в Сорочинске Оренбургской области и не вернулась. Трое суток ребёнка искали полицейские, водолазы и волонтёры. Было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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УМВД по Оренбургской области

Татьяна Миссуми
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