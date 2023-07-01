В Оренбургской области ищут пятилетнюю девочку, которая гуляла во дворе и исчезла
В Оренбургской области сотни волонтёров ищут пропавшую пятилетнюю девочку
Пропавшая Василиса Целовальникова. Обложка © УМВД по Оренбургской области
Сотни волонтёров и неравнодушных жителей привлечены к поискам пятилетней Василисы Целовальниковой, которая таинственно исчезла во дворе собственного дома 30 июня. Её местонахождение не установлено до настоящего времени.
Василиса была одета в сиреневую футболку, синие длинные лосины и сандалии. К её поиску привлекли весь личный состав Сорочинского ОМВД. Также задействованы сотрудники нескольких региональных отделов полиции, водолазы, более 200 добровольцев и поисково-спасательный отряд "ОренСпас".
Пропавшая Василиса Целовальникова. Фото © vk.com / "ОренСпас"
Как рассказал телеграм-каналу SHOT руководитель "ОренСпаса" Григорий Петренко, девочку будут искать и ночью. Если поиски не принесут результатов, то к мероприятиям привлекут дополнительных добровольцев и увеличат радиус поиска.
Ранее Россию потрясла история гибели шестилетнего мальчика, которого искали с 27 июня в Екатеринбурге. Опекунша заявила, что он ушёл из дома и пропал. Волонтёры и силовики организовали поиски ребёнка. Но спустя несколько дней была задержана сама женщина по делу об убийстве мальчика. Органы опеки забрали у неё остальных шестерых детей. А сегодня, 29 июня, утром в Екатеринбурге нашли тело пропавшего малыша. Оказалось, что он умер несколько месяцев назад.