В Оренбургской области ищут пятилетнюю девочку, которая гуляла во дворе и исчезла

Сотни волонтёров и неравнодушных жителей привлечены к поискам пятилетней Василисы Целовальниковой, которая таинственно исчезла во дворе собственного дома 30 июня. Её местонахождение не установлено до настоящего времени.

Василиса была одета в сиреневую футболку, синие длинные лосины и сандалии. К её поиску привлекли весь личный состав Сорочинского ОМВД. Также задействованы сотрудники нескольких региональных отделов полиции, водолазы, более 200 добровольцев и поисково-спасательный отряд "ОренСпас".

Пропавшая Василиса Целовальникова. Фото © vk.com / "ОренСпас"

Как рассказал телеграм-каналу SHOT руководитель "ОренСпаса" Григорий Петренко, девочку будут искать и ночью. Если поиски не принесут результатов, то к мероприятиям привлекут дополнительных добровольцев и увеличат радиус поиска.