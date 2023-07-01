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30 июня, 23:12

В Оренбургской области ищут пятилетнюю девочку, которая гуляла во дворе и исчезла

В Оренбургской области сотни волонтёров ищут пропавшую пятилетнюю девочку

<p>Пропавшая Василиса Целовальникова. Обложка © УМВД по Оренбургской области</p>

Пропавшая Василиса Целовальникова. Обложка © УМВД по Оренбургской области

Сотни волонтёров и неравнодушных жителей привлечены к поискам пятилетней Василисы Целовальниковой, которая таинственно исчезла во дворе собственного дома 30 июня. Её местонахождение не установлено до настоящего времени.

Василиса была одета в сиреневую футболку, синие длинные лосины и сандалии. К её поиску привлекли весь личный состав Сорочинского ОМВД. Также задействованы сотрудники нескольких региональных отделов полиции, водолазы, более 200 добровольцев и поисково-спасательный отряд "ОренСпас".

Пропавшая Василиса Целовальникова. Фото © vk.com / "ОренСпас"

Пропавшая Василиса Целовальникова. Фото © vk.com / "ОренСпас"

Как рассказал телеграм-каналу SHOT руководитель "ОренСпаса" Григорий Петренко, девочку будут искать и ночью. Если поиски не принесут результатов, то к мероприятиям привлекут дополнительных добровольцев и увеличат радиус поиска.

В Амурской области нашли пропавшего в тайге ребёнка

В Амурской области нашли пропавшего в тайге ребёнка

Ранее Россию потрясла история гибели шестилетнего мальчика, которого искали с 27 июня в Екатеринбурге. Опекунша заявила, что он ушёл из дома и пропал. Волонтёры и силовики организовали поиски ребёнка. Но спустя несколько дней была задержана сама женщина по делу об убийстве мальчика. Органы опеки забрали у неё остальных шестерых детей. А сегодня, 29 июня, утром в Екатеринбурге нашли тело пропавшего малыша. Оказалось, что он умер несколько месяцев назад.

Оксана Попова
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