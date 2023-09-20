Верховный суд поддержал проект о введении уголовной ответственности треш-стримерам

Верховный суд России поддержал проект об уголовной ответственности в отношении треш-стримеров. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев.

Законопроект предусматривает введение штрафов до 700 тысяч рублей с конфискацией имущества, а в случае тяжких нарушений — даже уголовную ответственность. Кроме того, после одобрения надзорные органы смогут блокировать стримерские аккаунты. По словам парламентария, данная инициатива затрагивает проблему детской травли и деструктивного контента в Интернете.

"Верховный суд Российской Федерации поддержал введение уголовной ответственности для треш-стримеров, которую предполагает подготовленный мной законопроект", — написал депутат в своём телеграм-канале.

Теперь для официального внесения закона в Госдуму требуется заключение Правительства России. Ожидается, что кабмин предоставит его уже в ближайшие недели.