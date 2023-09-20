Верховный суд поддержал проект о введении уголовной ответственности треш-стримерам
Депутат Метелев: ВС поддержал введение уголовной ответственности треш-стримерам
Верховный суд России поддержал проект об уголовной ответственности в отношении треш-стримеров. Об этом сообщил глава Комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев.
Законопроект предусматривает введение штрафов до 700 тысяч рублей с конфискацией имущества, а в случае тяжких нарушений — даже уголовную ответственность. Кроме того, после одобрения надзорные органы смогут блокировать стримерские аккаунты. По словам парламентария, данная инициатива затрагивает проблему детской травли и деструктивного контента в Интернете.
"Верховный суд Российской Федерации поддержал введение уголовной ответственности для треш-стримеров, которую предполагает подготовленный мной законопроект", — написал депутат в своём телеграм-канале.
Теперь для официального внесения закона в Госдуму требуется заключение Правительства России. Ожидается, что кабмин предоставит его уже в ближайшие недели.
Кстати, ещё весной 2023-го сенатор Алексей Пушков предлагал закрепить в Уголовном кодексе наказание до двух лет лишения свободы или штраф до двух миллионов рублей за проведение треш-стримов с участием несовершеннолетних. Он выразил уверенность, что только это поможет бороться с практикой треш-стриминга. В итоге 4 апреля стало известно, что Госдума готовит законопроект о сроках для треш-стримеров.
Несмотря на это, безумные эфиры продолжали транслироваться в Сети. Так, в начале мая петербургский блогер заманил 13-летнюю подругу под предлогом интервью в лес, где убил и закопал в прямом эфире. А в конце месяца блогер-живодёр избил беззащитного пса во время трансляции на Twitch. К счастью, питомца удалось вызволить и передать в приют.
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