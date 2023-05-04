Криминалист Костюковский — о 16-летнем стримере-убийце: Жертва была его куклой

Убийство 13-летней школьницы из Петербурга, с которой жестоко расправился 16-летний стример Илья Т., можно отнести к категории Hate crime — преступление немотивированной ненависти: без мести или алчности. Об этом в интервью газете "Петербургский дневник" рассказал криминолог Яков Костюковский.

Изучив обстоятельства трагедии, эксперт пришёл к выводу, что подросток-убийца в моменте упивался своей жестокостью и отсутствием каких-либо авторитетов. Скорее всего, речь может идти о социопатии, которую порой может распознать только грамотный психолог, — настолько эти люди в обычной жизни умеют "маскироваться" под нормальных.

"Дети, к сожалению, бывают очень жестокими, и желание самоутвердиться или, скажем, удовлетворить нездоровое любопытство в них сильнее всяких барьеров. Ребёнка 12 лет ещё сдерживает страх перед взрослыми, а у подростка 16 лет этого страха нет. Получается, что он ведёт себя как малый ребёнок с куклой, но сил у него уже достаточно, чтобы справиться с человеком", — добавил Костюковский.