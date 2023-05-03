Стример из Петербурга заявил, что убил школьницу ради "собственного величия"

16-летний стример из Петербурга заявил, что убил 13-летнюю школьницу, чтобы "доказать своё величие". Об этом в среду сообщил SHOT. По данным телеграм-канала, для этого подросток и снимал расправу на видео. После убийства девочки блогер хотел покончить с собой, чтобы избежать наказания, но не успел: к нему в квартиру нагрянули полицейские.

16-летний Илья Т. признался, что убил свою знакомую несколькими ударами по голове, а после задушил, чтобы она умерла наверняка. Он сделал это, якобы чтобы "доказать самому себе величие и способность творить ужасные дела, имеющие последствия". Сейчас с ним работают силовики.

Мать убитой школьницы накануне заявила о пропаже дочери. Последнее, что сказала девочка маме, — она поехала на пикник снимать видео с двумя друзьями. Чтобы замести следы, контентмейкеры разбили телефон жертвы и закопали её тело. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".