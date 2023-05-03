Блогера из Петербурга просветили о сроке за убийство 13-летней девочки во время стрима

Двое подростков, убившие в Санкт-Петербурге во время стрима 13-летнюю школьницу, могут получить по 10 лет тюрьмы. Об этом рассказала NEWS.ru адвокат Лилия Абдуллина.

Она напомнила, что одному из подозреваемых (блогеру-стримеру) 16 лет, его подельнице 15 лет. Их действия суд будет квалифицировать как убийство с особой жестокостью общественно опасным способом, подчеркнула юрист.

"Погибшая заведомо находилась в беспомощном положении. Таким образом, преступление будет квалифицировано как особо тяжкое. В этом случае подростки подлежат уголовной ответственности по пп. "в", "д", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство)", — объяснила Абдуллина.

Она добавила, что сам блогер может проходить по делу не только как исполнитель, но и как организатор убийства, а также его следует подвести под статью о нарушении неприкосновенности частной жизни, ведь свои действия он транслировал в соцсети. Это увеличит срок заключения, подытожила адвокат.