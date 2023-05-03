16-летний блогер отправлял матери убитой им девочки сообщения, чтобы та не беспокоилась
Блогер отправил СМС с объяснениями матери девочки, убитой им во время стрима
16-летний блогер, подозреваемый в убийстве школьницы. Обложка © t.me / Mash на Мойке
Блогер и его приятельница убили 13-летнюю школьницу во время стрима и отправили сообщение с её телефона матери, чтобы та не беспокоилась, потому что дочь якобы решила исчезнуть и домой возвращаться не хочет. Об этом пишет Mash.
После этого злоумышленники разбили телефон и бросили его в яму к телу убитой. Туда же они выкинули её сумку и орудие преступления — окровавленный молоток. Затем могилу закопали. По данным издания, девочка училась в гимназии Центрального района Петербурга. Также она посещала художественную школу. А подозреваемый с 15 лет наблюдался у психолога, увлекался оккультизмом, сатанизмом, носил соответствующие атрибуты в качестве украшений.
Напомним, 16-летний блогер и его приятельница заранее вырыли могилу в лесу под посёлком Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга. Затем позвали 13-летнюю знакомую "дать интервью в необычном месте". Подростки забили девочку молотком во время стрима и закопали вместе с личными вещами. Подозреваемые задержаны.