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3 мая, 07:50

16-летний блогер отправлял матери убитой им девочки сообщения, чтобы та не беспокоилась

Блогер отправил СМС с объяснениями матери девочки, убитой им во время стрима

<p>16-летний блогер, подозреваемый в убийстве школьницы. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mashmoyka/12182" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash на Мойке</a></p>

16-летний блогер, подозреваемый в убийстве школьницы. Обложка © t.me / Mash на Мойке

Блогер и его приятельница убили 13-летнюю школьницу во время стрима и отправили сообщение с её телефона матери, чтобы та не беспокоилась, потому что дочь якобы решила исчезнуть и домой возвращаться не хочет. Об этом пишет Mash.

После этого злоумышленники разбили телефон и бросили его в яму к телу убитой. Туда же они выкинули её сумку и орудие преступления — окровавленный молоток. Затем могилу закопали. По данным издания, девочка училась в гимназии Центрального района Петербурга. Также она посещала художественную школу. А подозреваемый с 15 лет наблюдался у психолога, увлекался оккультизмом, сатанизмом, носил соответствующие атрибуты в качестве украшений.

Стример из Петербурга заявил, что убил школьницу ради "собственного величия"

Стример из Петербурга заявил, что убил школьницу ради "собственного величия"

Напомним, 16-летний блогер и его приятельница заранее вырыли могилу в лесу под посёлком Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга. Затем позвали 13-летнюю знакомую "дать интервью в необычном месте". Подростки забили девочку молотком во время стрима и закопали вместе с личными вещами. Подозреваемые задержаны.

Татьяна Миссуми
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