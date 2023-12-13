Треш-блогерша Финесс сломала позвонки при попытке сбежать из отдела СК в Ереване

Треш-блогерша Финесс (Юлия Максимовская), которая была задержана в Армении за хулиганство, попыталась сбежать из следственного отдела в Ереване. Об этом сообщили в пресс-службе армянского ведомства.

Инцидент произошёл накануне, 12 декабря, во время очной ставки. В какой-то момент Максимовская захотела в туалет, куда её сопроводил один из следователей. Войдя в помещение, она попыталась сбежать через окно в туалете, в результате чего упала на крышу территории для прогулок задержанных, получив различные телесные травмы. Финесс доставили в ереванский медицинский центр, где медики выявили у неё компрессионный перелом двух поясничных позвонков.

В настоящее время в отношении девушки возбуждено уголовное дело за попытку побега. Это уже вторая уголовка у блогерши в Армении.

Ранее Лайф писал, что Финесс задержали в Ереване по обвинению в хулиганстве. По данным местного СК, блогерша и её знакомая повредили имущество одной из точек быстрого питания, забросали сотрудника фруктами и растоптали цветы в цветочной лавке. Свои хулиганские действия они сопровождали нецензурной бранью.