Треш-блогерша Финесс сломала позвонки при попытке сбежать из отдела СК в Ереване
СК Армении: Россиянка получила травмы при попытке побега из следственного отдела
Скандальная российская блогерша Юля Финесс. Обложка © t.me / Юля Финесс
Треш-блогерша Финесс (Юлия Максимовская), которая была задержана в Армении за хулиганство, попыталась сбежать из следственного отдела в Ереване. Об этом сообщили в пресс-службе армянского ведомства.
Инцидент произошёл накануне, 12 декабря, во время очной ставки. В какой-то момент Максимовская захотела в туалет, куда её сопроводил один из следователей. Войдя в помещение, она попыталась сбежать через окно в туалете, в результате чего упала на крышу территории для прогулок задержанных, получив различные телесные травмы. Финесс доставили в ереванский медицинский центр, где медики выявили у неё компрессионный перелом двух поясничных позвонков.
В настоящее время в отношении девушки возбуждено уголовное дело за попытку побега. Это уже вторая уголовка у блогерши в Армении.
Ранее Лайф писал, что Финесс задержали в Ереване по обвинению в хулиганстве. По данным местного СК, блогерша и её знакомая повредили имущество одной из точек быстрого питания, забросали сотрудника фруктами и растоптали цветы в цветочной лавке. Свои хулиганские действия они сопровождали нецензурной бранью.
Юлия Финесс, напомним, обрела известность, когда тусовалась с Пашей Техником. Некоторое время назад блогерша тщетно пыталась пройти курс лечения в реабилитационном центре. В ноябре этого года Финесс хвасталась подписчикам, что бежала из России в Ереван по поддельному паспорту.