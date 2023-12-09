Облитую марганцовкой и побритую треш-блогершу Финесс задержали за хулиганство в Ереване

В Ереване по обвинению в хулиганстве были задержаны двое граждан России. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) Армении. В соцсетях утверждают, что в числе задержанных — треш-блогерша Юлия Финесс (настоящая фамилия Максимовская), которая известна своими скандальными выходками.

По данным армянского СК, вечером в пятницу, 8 декабря, "россияне К.А. и Ю.М. проявили неуважение к обществу, пренебрежение к общественным правилам, нормам морали". В частности, они повредили имущество одной из точек быстрого питания, забросали сотрудника фруктами и растоптали цветы в цветочной лавке. Свои хулиганские действия они сопровождали нецензурной бранью. Против задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство, совершённое группой лиц".

Сама же Финесс сообщила, что в её съёмную квартиру в Ереване минувшей ночью ворвались люди в масках. Блогершу побрили налысо, облили марганцовкой, а также заставили биться головой о стену. Всё это, предположительно, сделали члены армянского движения "Хайтарак", они же впоследствии и выложили видео с издевательствами над блогершей. Свои действия активисты обосновали тем, что Финесс неуважительно вела себя по отношению к окружающим. На допросе у полицейских Юлия рассказала об инциденте. На основании этой информации армянский СК также завёл дело по статьям "Психическое воздействие" и "Физическое воздействие, совершённое группой лиц".