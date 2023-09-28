Драки, унижения и пьяный угар: На что готовы треш-блогеры Паша Техник и Юля Финесс ради денег Треш-блогеры как старуха Шапокляк, которая утверждала, что хорошими делами прославиться нельзя. Ради подписчиков и миллионных заработков они унижают людей, оскорбляют святыни, дерутся, матерятся, употребляют запрещённые вещества. Теперь их хотят взять под контроль. 27 сентября, 22:40 Паша Техник и Юля Финесс. Коллаж © LIFE. Фото © VK / юля финесс на каждый день

В России запретят треш-блогеров?

Среди самых известных в России треш-блогеров — Паша Техник и Юля Финесс. Первый на днях сорвался после лечения в наркологичке. Вторая вышла из психушки. По слухам, они готовят совместный проект — коллаборацию. Во время предыдущей, осенью 2022 года, Техник буквально ползал по улице...

Юля Финесс снимает не стоящего на ногах Пашу Техника. Видео © t.me / pashatechniqueoriginal

Ранее Паша Техник показывал в прямом эфире, как развлекается с Юлей Финесс в её роскошной съёмной квартире у станции "Тестовская" с видом на Сити и Москву-реку. Арендовать такую стоит от 100 тысяч рублей в месяц. Финесс встретила Пашу в короне.

Паша Техник в гостях у Юли Финесс. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / finesslovesosa

Скоро звёздному часу таких, как Паша Техник и Юля Финесс, придёт конец. Верховный суд одобрил инициативу депутатов Госдумы по введению уголовной ответственности за треш-контент. Парламентарии предложили дополнить ряд нетяжких статей УК новым квалифицирующим признаком — совершение преступления с публичной демонстрацией в СМИ или Интернете. Так, например, действующий закон не предусматривает лишения свободы за причинение лёгкого вреда здоровья на камеру. Новый же позволит осудить на два года тюрьмы.

По данным депутатов, треш-блогеры средней руки зарабатывают до 300 тысяч рублей в месяц.

Паша Техник

Наркозависимый 39-летний треш-блогер Павел Ивлев, более известный под псевдонимом Паша Техник, что только ни делал ради славы: дважды дрался на ринге как рестлер и боец MMA; полмесяца играл за медиафутбольный клуб GOATs, но был исключён, потому что явился на матч в неадекватном состоянии; набил на руке тату Карлсона с пропеллером в виде свастики, за что его арестовали на 13 суток; слил в Интернет интимные фото бывшей девушки. Прежде Пашу больше знали как талантливого рэп-исполнителя и музыкального продюсера, основателя андерграундной группы Kunteynir.

Паша был неоднократно судим. В 2009-м его приговорили за сбыт наркотиков к пяти годам колонии строгого режима. В 2019-м лишили на полтора года прав за ДТП, устроенное в нетрезвом виде. В 2020-м, когда он был задержан за повторное пьяное вождение, ему дали 11 месяцев тюрьмы и запретили на два года садиться за руль.

Недавно Паша Техник признался, что его последний тюремный срок на самом деле был не просто за пьяное вождение. Он тогда едва не сбил мать с дитём.

— Через суд они отсудили бы 200–300 тысяч максимум. Я заплатил в три раза больше, в лямах. Операция — было ребро только сломано. Ребёнок в целости и сохранности, — радуется Паша.

Типичный Паша Техник. Видео © t.me / pashatechniqueoriginal

Пашу Техника неоднократно насильно укладывали в наркологичку на реабилитацию. Он страдает приступами эпилепсии. В прошлом году впадал в кому после принятия запрещённых веществ на "вписке". Медики тогда выявили у него отёк мозга, пневмонию и пневмофиброз. Чтобы спасти блогера, его даже подключали к аппарату ИВЛ. Медики честно признаются, что удивлены, что треш-блогер ещё жив.

Техник вообще очень часто публикует ролики, где он словно под действием каких-то препаратов: пошатывается, язык заплетается, взгляд отрешённый. Некоторые из его клипов можно заподозрить в рекламе наркоты и нелегальных площадок, где они продаются.

Паша Техник с Евой Карицкой. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / evakaritskaya

Паша Техник уже давно то сходится, то расходится с Евой Карицкой — она мать его маленького сына. Несмотря на то что они публично расстались, Карицкая остаётся главной женщиной в жизни блогера. Вытаскивает из наркозапоев и кладёт на рехабы, грозится засудить тех, кто даёт ему наркоту, избивает его любовниц. Недавно они вместе давали интервью и смотрелись в кадре как супруги. Так же, как выяснил Лайф, она до сих пор ведёт его рабочую почту. Непонятно, почему Карицкую так тянет к Технику. Она, по собственную признанию, не употребляет наркотики и устала терпеть его измены. Однажды после очередной размолвки с блогером Ева сделала себе аккаунт в порносервисе OnlyFans, где выложила несколько откровенных снимков.

Если верить последним роликам Паши, он снова живёт вместе с Евой. У пары есть квартира в новом ЖК "Кварталы 21/19" на востоке Москвы. Трёшка там стоит около 20 миллионов рублей. Судя по соцсетям Евы, у неё вообще нет проблем с деньгами. Престижные машины типа джипа Infinity, люксовые шмотки и дорогостоящие путешествия по миру.

Юля Финесс

Настоящее имя Финесс — Юлия Максимовская. Ей 19 лет, родом из Пензы. Уже пятый год, то есть начиная со школьного возраста, она ведёт телеграм-канал по наркотематике. Ради лайков и просмотров она провоцирует конфликты с продавцами, таксистами и прохожими, матом комментируя происходящее. По-настоящему Юлия прославилась в январе 2022-го, когда попыталась совершить суицид из-за долгов. Она сама призналась, что якобы работала закладчицей и украла у работодателей "товара" на полмиллиона рублей. Для Максимовской всё обошлось. Она увеличила количество "подписоты" и переехала в Москву.

Самым вирусным стал ролик Финесс, записанный в “Бургер кинге”. Юля, будучи явно не в себе, пришла в кафе и нагло потребовала на камеру у компании подростков уступить ей стул. Они ей отказали и получили в свой адрес отборные оскорбления.

— Тебе *** никто не даст. А у тебя волосы сальные. А тебя можно *** за банку пива. Я несовершеннолетняя, во-первых. Во-вторых, я девушка. Тронешь меня — сядешь на три года. Я *** (лучшая. — Прим. Лайфа). Я с этого три тысячи заработаю. Дайте стул! — несла Юля Финесс.

Юля Финесс не стесняется выглядеть помятой. Фото © VK / юля финесс на каждый день

Юлию Финесс не раз забирали в психиатрическую больницу. Предположительно, у не были передозировки. Девушка не переставала снимать видео даже, когда ей оказывали медицинскую помощь. Она показывала врачей, ругалась на них и пыталась сбежать.

Прошлым летом Финесс сняла на видео, как сжигает Новый Завет. Не прошло и месяца, как её арестовали на двое суток за хулиганство в вагоне метро. А потом Юлия Максимовская ворвалась с ножом в один из столичных ресторанов "Вкусно — и точка". "Я парня рыжего ищу, хочу его зарезать!" — заявила она перепуганному персоналу. И вновь полиции пришось её задерживать и возбуждать уголовные дела по статьям "Хулиганство" и "Оскорбление представителя власти". Впоследствии, протрезвев, она дала интервью телеграм-каналу Shot, во время которого призналась, что "была под веществами", а взбесили её якобы "знакомые нетрадиционной секусуальной ориентации".

Блогерша Максимовская в неадекватном состоянии с ножом ворвалась в ресторан "Вкусно — и точка". Видео © t.me / SHOT

После содеянного Юле Финесс грозило до семи лет тюрьмы. Но всего через пару месяцев, в январе текущего года, она выпала из окна восьмого этажа... и выжила, лишь сломав себе ногу.

Треш-блогерша Максимовская в больнице после падения с 8-го этажа. Видео © t.me / SHOT

После реабилитации состоялся суд над Финесс. Он отправил её на принудительное лечение в психиатрическую клинику. На днях она вышла и заявила своим подписчикам, что недовольна. У неё появился псориаз и расшатались нервы.

— Если кто-то думал, что я поменяюсь, то я просто хочу в тюрьму, потому что представляю угрозу для себя и окружающих. Ненавижу мир! — заявила она после "выздоровления".

Впрочем, с деньгами у неё как было, так и остаётся всё хорошо. Судя по её телеграм-каналу, она сейчас отдыхает на Чёрном море.

Про свою мать Ольгу Максимовскую Юля рассказывает много плохого. Та якобы забеременела лишь ради прописки в Пензе. Отец якобы был против и грозил, что продаст младенца за ящик алкоголя. К слову, Ольга Максимовская тоже пыталась стать блогером. Женщина завела соцсети под псевдонимом Ляля Финесс и начала там публиковать контент о шансоне, быте и своей дочери. Но лавров не снискала.

Юля Максимовская в школе. Фото © VK / Yulia Maximovskaya

За деньги, да

К сожалению, наша страна богата подобными "талантами". Вот другие известные треш-блогеры.

Инстасамка (в миру Дарья Зотеева) стала знаменитой, когда обматерила на камеру своих визажистов и выдумала фейк об ограблении. Потом стала сливать в Сеть свои интимные видео. Хоффманита (Анна Михеева), чтобы прославиться, обзывала тех, кто не употребляет наркотики, однажды в пьяном виде сцепилась с полицейским в аэропорту Пулково. О Стасе Кудрявом Базарове узнали, когда он осквернил икону и попытался скрыться за границей, но его сняли с самолёта. По некоторым данным, он сейчас в психушке.

Паша Техник и Юля Финесс. Фото © VK / юля финесс на каждый день Нужно ли запрещать треш-блогеров? 0 Да, они представляют угрозу для других Пусть творят что хотят, лишь бы это не задевало нормальных людей Я не интересуюсь жизнью блогеров, мне всё равно

Авторы Пётр Егоров