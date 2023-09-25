Завод — в России, а валюта — на Западе: Как российский миллиардер Вячеслав Кантор разбогател больше всех в период СВО Эксперты подозревают, что часть валютной выручки крупных экспортёров оседает на Западе — и это бьёт по рублю. Самый разбогатевший на экспорте во время СВО — олигарх Вячеслав Кантор. Он давно не живёт в России и много помогает украинским беженцам. Что у него есть? 24 сентября, 22:40 Вячеслав Кантор. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Артём Геодакян, © Shutterstock

Власти России предлагают в качестве новой меры поддержки рубля ввести гибкие экспортные пошлины с привязкой к валютному курсу. Среди причин ослабления рубля называли и то, что некоторые крупные российские экспортёры оставляли валютную выручку за границей, а не возвращали в Россию, как того требует закон. Например, деловые СМИ сообщали об отечественных производителях удобрений, принадлежащих олигархам из списка Forbes: "Еврохиме" Андрея Мельниченко, "Фосагро" Андрея Гурьева, "Уралкалие" и "Уралхиме" Дмитрия Мазепина. Ещё один крупный экспортёр — холдинг "Акрон" Вячеслава Кантора.

Как Кантор богател на фоне СВО

Несмотря на санкции, обвал фондового рынка и экономический кризис, некоторые российские олигархи смогли увеличить своё состояние на фоне СВО. Самый разбогатевший (+$5,3 млрд) — 70-летний Вячеслав Кантор, владелец группы компаний по производству сухих смесей и азотных удобрений "Акрон". Кантор сейчас № 11 в рейтинге Forbes, его состояние оценивается на уровне $13 млрд.

Успех Вячеславу Кантору обеспечили взлетевшие цены на природный газ, который является ключевым сырьём для азотных удобрений. В итоге акции "Акрона" подорожали с 12,5 тыс. рублей до 18 тыс.

Завод ГК "Акрон" в Великом Новгороде. По итогам 2022 года чистая выручка холдинга — почти 72 млрд рублей. Фото © ТАСС / Вадим Жернов

Как на вилле Кантора в Сардинии прятались украинские беженцы

Несмотря на своё увеличившееся состояние, Вячеслав Кантор столкнулся со множеством неприятностей. Из-за начавшейся СВО на него наложили санкции страны Евросоюза, Соединённые Штаты, Великобритания, Швейцария и Украина. Больше всего ему создали неприятностей итальянские власти, которые арестовали его одиннадцать вилл на севере Сардинии. Интересно, что часть этой недвижимости Кантор купил у родственников покойного экс-премьера Италии Сильвио Берлускони. На одной из арестованных вилл, по сведениям местного издания L’Unione Sarda, обнаружили украинских беженцев. Журналисты объяснили это тем, что жена Вячеслава Кантора Анна родилась на Украине.

Виллы Кантора с высоты птичьего полёта. Видео © YouTube / Dolce Drago

Лайф нашёл арестованные владения Кантора на Сардинии. Его виллы находятся в курортном городе Порто-Ротондо. Это место из-за богатой и интересной архитектуры называют второй Венецией. А ещё оно славится своими причалами с суперъяхтами и райскими пляжами. Резиденция российского олигарха находится на улице Пунта-Лада за массивными воротами, на которых выгравированы в бронзе символы еврейской религии. Одни только ворота, созданные известным итальянским скульптором, стоят сотни тысяч евро. Семья Кантора занимает одну лишь виллу, остальные десять сдаются по цене до семи тысяч евро в сутки. Вся итальянская недвижимость олигарха потянет по стоимости на сумму свыше десяти миллиардов рублей.





Много проблем Кантору создают власти Польши. Они запустили процесс изъятия ценных бумаг, позволяющих олигарху владеть местной компанией Azoty. К ней уже применён механизм принудительного управления. Но все убытки, нанесённые Вячеславу Кантору, Польше придётся компенсировать — таковы законы этой страны.

Англичане и швейцарцы пожалели Кантора?

Ничего не слышно про аресты женевской и лондонской недвижимости Вячеслава Кантора. Скорее всего, он продолжает пользоваться ею в своё удовольствие. Возможно, Запад пошёл миллиардеру на уступки из-за того, что тот через свои структуры направил гуманитарную помощь (продукты питания, лекарства) беженцам с Украины.

На днях украинские журналисты сфотографировали дом Вячеслава Кантора под Лондоном. Вероятно, эту недвижимость облюбовали для жизни старший сын олигарха Владимир с женой Дарьей. Невестка олигарха недавно дала интервью, в котором рассказывала о своих любимых местах в столице Англии. Она создатель фитнес-приложения с юрлицом как раз в Лондоне. Директором до недавнего времени там был Владимир Кантор, который, согласно последним данным, всё ещё числится топ-менеджером папиного "Акрона".

Отметим, что британские фонды Вячеслава Кантора, где сейчас заморожены счета, успели пожертвовать около $10 млн больнице короля Эдуарда VII в Лондоне, которой традиционно пользуется королевская семья.





Вячеслав Кантор остаётся собственником ультрасовременного шале под Женевой по улице Рюте на холме, откуда открывается потрясающий вид на живописное Женевское озеро. Когда этот дом строили, соседи переполошились: настолько масштабные работы закипели у них под боком. "Словно возводили дворец для фараона!" — бросил в сердцах живущий напротив Клаус Шваб, основатель Всемирного экономического форума в Давосе. Шале Вячеслава Кантора, по словам побывавших там журналистов, больше походит на музей. Внутри есть огромный бассейн, просторный подземный гараж и секретный туннель, ведущий в ландшафтный сад.

Местные репортёры сфотографировали, как в это шале недавно наведывался некто, похожий на Алексея Кавилина, гражданина Украины, в 2016–2019 годах руководившего Главным управлением Государственной фискальной службы в Киевской области. Кавилин приходится зятем украинскому политику Евгению Червоненко.







Где родина Вячеслава Кантора

У Вячеслава Кантора есть британское и израильское гражданства. На земле обетованной миллиардера из России вообще считают своим и называют не иначе как Моше Кантор. У него двухэтажный особняк в богатом прибрежном районе города Герцлия. Потолки там в два раза выше обычных, стены драпированы гобеленами музейного качества, во дворе есть огромный открытый бассейн и ландшафтный сад.

— Все евреи должны работать над укреплением нашего любимого государства, — доказывает Кантор свою преданность Израилю и словом, и делом. Лишь после начала СВО он вынужденно сложил с себя полномочия президента Европейского еврейского конгресса. Через эту организацию он имел возможность общаться с первыми лицами иностранных государств. Широко известны его огромные траты на Всемирный форум памяти холокоста и Тель-Авивский университет.

Вячеслав Кантор. Фото © ТАСС / Александр Саверкин

В России Вячеслав Кантор давно не живёт. Согласно официальной биографии, он родился в Москве и окончил местный авиационный институт. Его семья, судя по всему, была зажиточной. Отец из Запорожья, в своё время возглавлял столичный универмаг "Сокольники". Накануне перестройки Вячеславу Кантору повезло занять хлебное место. В 1989 году он возглавил советско-американскую компанию "Интелмас", которая мониторила одно из крупнейших химпредприятий СССР — "Азот" в Великом Новгороде — и в итоге приватизировала его. На базе советского "Азота" Кантор построил свой частный холдинг "Акрон". Разбогатев, примерно в 1993 году, миллиардер переехал в Женеву, потом пожил в Лондоне, Герцлии и на Сардинии.

Кроме холдинга "Акрон" на родине у Вячеслава Кантора мало что осталось. Ему до сих пор принадлежит столичный Музей искусства авангарда с коллекцией картин стоимостью около $500 млн. Его последняя прописка в Москве — скромная панелька у парка "Сокольники". Согласно старым базам СПАРК, у его семьи может быть пара усадеб на Рублёвке стоимостью далеко за сотни миллионов рублей.

Дом, в котором жили сыновья Кантора. Фото © Google Maps

Рубль ослаб и цены растут, в том числе из-за олигархов, не возвращающих выручку в Россию. Что с ними делать? 0 Нужно заставить их вернуть всю валюту в Россию или лишить предприятий Нужно возбуждать уголовные дела и жёстко контролировать экспорт Переориентировать их на внутренний рынок, тогда цены на всё снизятся Я не слежу за тем, как миллиардеры ведут свой бизнес, мне всё равно

Авторы Егор Пережогин