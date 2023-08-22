Бедный миллиардер: Как Запад выпотрошил богатейшего человека России Мельниченко и что у него осталось У Андрея Мельниченко - №1 российского рейтинга Forbes - арестовали роскошный особняк во Франции и парусную яхту в водах Италии. Теперь у него проблемы и на родине. Генпрокуратура собирается изъять в пользу государства его компанию "Сибэко". 21 августа, 22:40 Миллиардер Андрей Мельниченко. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / ZUMA / Vickie Flores, © Shutterstock, © Wikipedia / SUEK JSC

С чем связаны претензии Генпрокуратуры

Генпрокуратура РФ подала иск против миллиардера Андрея Мельниченко о взыскании из его незаконного владения в пользу государства Сибирской энергетической компании (АО "Сибэко"). Бизнесмен приобрел её за 32,5 млрд. рублей у структур экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, который сейчас находится под следствием по обвинению в крупном мошенничестве и отмывании денег. По версии следствия, в 2012–2014 годах Абызов обманул акционеров компании «Сибэко», в результате чего акции были проданы по завышенной цене, а вырученные деньги выведены в Кипр и похищены.

— Андрей Мельниченко, осознавая и понимая, что осуществление федеральным министром Михаилом Абызовым предпринимательской деятельности, обсуждение им условий реализации акций, контроль их продажи и, как следствие, его обогащение являются запрещенной антикоррупционным законодательством деятельностью и порождают акт коррупции, от участия в намеченной теневой сделке не отказался, — это цитата из материалов иска против Мельниченко, опубликованных Telegram-каналом «СоветБезРынка». Их подлинность подтверждают источники деловой прессы.

Офис "Сибэко" в Новосибирске. Эта компания дала в прошлом году выручку более 38 млрд рублей. Ей принадлежат шесть ТЭЦ в Новосибирской области и Алтайском крае. Фото © Яндекс Карты

Помимо Мельниченко ответчиками по делу стали подконтрольные ему фирмы «Кузбассэнерго» и АО «Хакасская сервисно-ремонтная компания» (ХСРК) — именно через них была проведена сделка. Дело рассмотрит Свердловский районный суд Красноярска. Предварительное заседание состоится 7 сентября.

Чем знаменит Андрей Мельниченко

Андрей Мельниченко. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

С этого года Андрей Мельниченко официально является самым богатым россиянином по версии Forbes. Его состояние оценивается на уровне 25,2 млрд долларов. Источник его богатства основанные им концерны: производитель удобрений "Еврохим" и угольно-энергетической компании СУЭК. Мельниченко — человек не публичный, в прессе упоминается редко. Последний публичный скандал связанный с ним случился в 2019 году как-раз из-за компании "Сибэко". Купив её у Абызова, он тут же провёл в ней реформы. Новосибирскую ТЭЦ-5 с каменного угля переоборудовали под сжигание бурого. Плюсы для бизнеса были очевидны: бурый уголь гораздо (в 4–6 раз) дешевле каменного. Но для экологии — это беда. В каменном угле 90–98% углерода, а в буром — 60–70%. То есть отходов гораздо больше. Экологи отмечали, что после этого резко повысилась загазованность воздуха в Новосибирске. Другим следствием стало появление новосибирских "Мальдив" — бирюзового живописнейшего озера, которое так окрасилось из-за слива туда отходов бурого угля.

Что у Андрея Мельниченко отнял Запад

Президент России Владимир Путин в обращении к Федеральному собранию напомнил олигархам, что их ждёт на Западе.

"Последние события показали, что образ Запада как тихой гавани, прибежища оказался фальшивкой. Их [российских предпринимателей] там ограбили, забрали даже законно заработанные средства. Я как-то сказал: замучаетесь пыль глотать, бегая по кабинетам западных чиновников, пытаясь вернуть свои деньги. Ровно так и получилось", — заявил глава государства.

Так и получилось. После начала СВО проблемы буквально преследуют Андрея Мельниченко. На него наложили санкции страны ЕС, Великобритания, США, Швейцария, Новая Зеландия, Австралия, Канада и Украины. Из-за этого ему пришлось дистанцироваться от "СУЭК" и Еврохима" — эти активы были переписаны на его жену. Но на неё тоже наложили санкции. Кому сейчас формально принадлежат концерны — неизвестно.

Александр Мельниченко со своей супругой Александрой. Фото © VK / aleksandramelnichenko

Мельниченко сейчас раздаёт слезные интервью зарубежным СМИ:

— Будучи русским по национальности, белорусом по рождению и украинцем по крови, я испытываю огромную боль и смятение, видя, как сражаются и гибнут братские народы, — заявил он Forbes.

А его пресс-секретарь высказался на страницах The Times о том, что Мельниченко отрицает близость к Кремлю и выступает против войны в Украине. Пока что покаяния олигарха не приносят ему пользы. В прошлом году западные страны арестовали у него несколько сверхдорогих активов.

Так, Андрей Мельниченко является владельцем Sailing Yacht A, самой большой парусной яхты в мире стоимостью €530 млн. Роскошное 143-метровое судно построили на верфи в Германии с привлечением знаменитого дизайнера Филиппа Старка. Яхта Мельниченко настолько огромна, что однажды чуть не осталась замурованной в Балтийском море: с одной стороны ей мешал мост между Швецией и Данией, не предназначенный для прохода крупных судов, с другой — мелководье Дрогденского пролива. На её борту легко умещаются большой бассейн, гараж для автомобилей, вертолётная площадка и место для хранения мини-субмарины. На её нижнем этаже расположено обсервационное помещение, из которого можно наблюдать за морской жизнью через стекло.

11 марта 2022 года Финансовая гвардия Италии, в рамках санкций Евросоюза, наложенных на Андрея Мельниченко из-за СВО, арестовала эту суперяхту в порту Триеста. Судя по сервису MarineTraffic, она пришвартовона там до сих пор. Позднее власти острова Мэн, вообще, аннулировали регистрацию яхты. Неизвестно, что сталось с бизнес-джетом Boeing (цена около 42 млн фунтов стерлингов) и лимузином Bentley (порядка 200 тысяч фунтов), которые размещались на судне.

Яхта "Sailing Yacht A", принадлежащая Андрею Мельниченко. Фото © ТАСС / DPA / Carsten Rehder

Во Франции Андрей Мельниченко владеет шикарным особняком на 6,6 гектарах земли стоимостью около 80 млн евро. Речь о вилле "Альтаир" в курортном городке Антиб на Лазурном берегу между Каннами и Ниццей. Это место считается эксклюзивным, его облюбовали олигархи со всего мира. Об "Альтаире" стало известно ещё в 2005 году, когда Мельниченко справил там свадьбу с сербской моделью Александрой Николич. На вечеринке выступали Кристина Агилера, Уитни Хьюстон, Хулио и Энрике Иглесиасы.

20 марта 2022 года французское министерство экономики заморозило эту виллу. Теперь ни сам Мельниченко, ни члены его семьи не могут там жить. Продать, сдать или перерегистрировать актив тоже невозможно.

Имение Андрея Мельниченко на Лазурном берегу Франции. Фото © virtualglobetrotting.com

Непонятно, что сейчас происходит с особняком бизнесмена (цена — 20-30 млн. евро) в элитарном горнолыжном курорте Санкт-Морице в Швейцарии. Местные издания сообщали, что Андрея Мельниченко вынудили покинуть альпийскую страну, где он с семьей жил с 2009 года, также его хотят лишить швейцарского ВНЖ. Но о судьбе его недвижимости не было сказано ни слова. Можно предположить, что её тоже арестовали.

— Все личные и семейные счета заблокированы, личные активы и имущество семьи арестованы. Хуже всего то, что страдает моя семейная жизнь. Мне больше не разрешен въезд в Европе, хотя моя семья всегда там жила. Дети не видят своих друзей, скучают по своим игрушкам и задают вопросы, на которые я не могу ответить, — год назад Мельниченко поплакался швейцарским журналистам.

Особняк Мельниченко в Санкт-Моритце. Фото © Fotoswiss / Giancarlo Cattaneo

В 2016 году британские таблоиды писали, что у Андрея Мельниченко есть поместье на 14 гектарах, расположенное недалеко от Виндзорского замка в церемониальном графстве Беркшир. Внутри трехэтажного здания 20 спален и 20 гостиных, старинные мраморные полы и мебель XVIII века. На территории есть сады, парки и леса, отдельное здание со спа-салоном и бассейном, а также корпус для прислуги. Стоимость — 30 млн фунтов.

В начале этого года авторитетное издание TheTimes сообщило, что Мельниченко владеет ещё мезонетом (небольшой многоквартирный дом) в центре Лондона на Итон Плейс в элитном районе Белгравия, недалеко от Букингемского дворца. Стоимость – 10 млн фунтов.

На данный момент неизвестно, арестованы ли особняк в Аскоте и мезонет в Лондоне. Судя по тому, как англичане тщательно искали недвижимость Мельниченко в Великобритании, можно предположить, что да, заморожены.





Ещё в собственности Андрея Мельниченко нью-йоркский двухуровневыцй пентхаус площадью 260 квадратов стоимостью 11 млн долларов в Нью-Йорке. Эта квартира находится в исторической довоенной высотке, бывшей некогда люксовой гостиницей Intercontinental, по адресу 110 Central Park South — эта самая фешенебельная и дорогая улица города. Из окон открывается отличный вид на Центральный парк.

Учитывая позицию Соединенных штатов, эта недвижимость Мельниченко тоже, скорее всего, арестована.

Здесь нью-йоркская квартира миллиардера. Фото © Wikimapia / Frog17

Что осталось у миллиардера Мельниченко

В 2021 году Андрей Мельниченко получил гражданство ОАЭ. Пригодилось оно ему после введения санкций. Выдворенный из Швейцарии, миллиардер с семьей переехал в эмират Рас-Аль-Хайма, где обзавелся недвижимостью. Этому активу пока ничего не грозит.

Нет угрозы ареста и его особняка в Белграде, где живёт теща. К слову, несмотря на охрану и продвинутую систему безопасности, в этот дом неоднократно кидали самодельные гранаты. Обходилось без жертв.

Особняк в Белграде. Фото © nedvijdom.ru

В безопасности и российская недвижимость Андрея Мельниченко. По данным Росреестра, в нулевых годах он купил свыше трёх гектаров в элитном коттеджнем поселке "Грибово" у деревни Бородки в Одинцовском районе Подмосковья. Судя по спутниковым снимкам, речь о целой усадьбе с собственными лесом, ландшафтным парком и озером. Одно из зданий на территории похоже на конюшни. Такой актив может стоить свыше миллиарда рублей.

Усадьба Мельниченко в КП "Грибово". Фото © Google Карты

Согласно базам, в Москве у олигарха есть хоромы на 300 квадратов в элитном ЖК "Грубер Хаус" на Новом Арбате. Для обеспечения высокого уровня безопасности весь его периметр полностью огорожен, ведётся видеонаблюдение, вход на территорию лежит через контрольно-пропускной пункт с электронной системой. Из окна видны Смоленская набережная, Дом Правительства и здание МИД.

Прямо сейчас на специализированном портале за 140 млн рублей продается квартира, очень схожая по характеристикам с жильё Мельниченко — совпадает площадь и этаж.

ЖК "Грубер Хаус". Фото © 2GIS

А вам жалко миллиардера Мельниченко, который всего лишился на Западе? 0 Не жалко, он сам сделал ставку на Запад, выводя туда деньги Жалко. Нельзя преследовать бизнесменов только за то, что они из России Мне некогда следить за жизнью миллиардеров, своих проблем хватает

Авторы Егор Пережогин