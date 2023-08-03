Как миллиардер Пётр Авен заслужил прощение в Англии и теперь получает пособия на прислугу Бывший министр внешнеэкономических связей РФ и сооснователь "Альфа-банка" Пётр Авен делает всё, чтобы остаться жить в Англии в своём лондонском замке. Он снял с себя часть санкций после того, как отрёкся от России и стал симпатизировать Украине. 28888 28888 Коллаж © LIFE. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков, © Getty Images / Wojciech Grzedzinski / Anadolu Agency, © Shutterstock

Сколько получает Авен на карманные расходы

Правительство Великобритании частично разморозило счета уже как минимум 82 подсанкционных российских олигархов, чтобы они смогли удовлетворить свои "базовые нужды". Речь о тратах на прислугу, рестораны, престижные школы, пентхаусы, виллы, суперкары и прочие атрибуты роскошной жизни.

Больше всех на "карманные расходы" получил сооснователь "Альфа-банка" Пётр Авен, ни разу не покидавший Англию после начала СВО. Британские власти единовременно выплатили ему £388 тысяч (около 46 млн рублей) на погашение неотложных долгов, а также выделили ему ежемесячное пособие £60 тысяч (свыше 7 млн рублей). Спущено на тормозах расследование в отношении его жены Екатерины Козиной, которая в обход санкций, не имея собственных доходов, даёт Авену ещё по £140 тысяч (почти 17 млн рублей) каждый месяц. Деньги российскому олигарху нужны прежде всего на обслуживание его шикарной недвижимости в Лондоне и окрестностях.





Где живёт олигарх

По заказу Петра Авена на территории элитного посёлка графства Суррей был возведён помпезный замок, где не стыдно принять и венценосных особ. Дизайн разрабатывал личный архитектор короля Карла III (Чарльза). Площадь главного здания — почти три тысячи квадратных метров. Внутри 18 спален, тренажёрный зал, бассейн с солёной водой и кинотеатр. На стенах повсюду работы Кандинского и Шагала. Сад украшен абстракционистскими скульптурами. Поражает уровень безопасности этого дворца. Территория на 3,5 гектара обнесена глухим забором, по которому пустили ток. Под землёй расположено настоящее бомбоубежище. Сам дом весь пронизан инфракрасными датчиками, реагирующими на звуки и движения. У его входа двухэтажный корпус для охранников. Суммарно олигарх вложил в свой замок до £43 миллионов (более 5 млрд рублей) и тратит на его содержание порядка £45 тысяч (около 5 млн рублей) в месяц.

Пётр Авен. Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

В самом фешенебельном районе Лондона — Сент-Джеймсе — Петру Авену принадлежит двухуровневый пентхаус на последнем этаже классического георгианского дома, относящегося к историческому наследию. Вплотную к нему расположены Букингемский дворец, Гайд-парк, колесо обозрения London Eye и здания Парламента. Такое жильё стоит около £20 миллионов (свыше 2 млрд рублей).

Как миллиардер выслужился перед Великобританией

А ведь ещё год назад казалось, что у Петра Авена всё плохо. Запад с Украиной обвинили его в связях с Кремлём, ввели против него санкции, заморозили счета. Ему грозили высылка с Туманного Альбиона и изъятие всех британских активов. Буквально за несколько месяцев после СВО его состояние, по данным Forbes, усохло с $5,3 до $4,2 млрд. Его замок и дуплекс бесцеремонно обыскали офицеры английского Национального агентства по борьбе с преступностью. Авена публично подозревали в попытках обхода санкций и отмывании грязных денег. По неподтверждённым данным, против него даже было возбуждено уголовное дело.

— Наш бизнес полностью разрушен. Всё, что мы строили 30 лет, сейчас полностью в руинах. Смогу ли я теперь оплатить даже самые элементарные счета? Смогу ли нанять уборщицу или водителя? Я не вожу машину. Может, моя падчерица будет водить. Мы не понимаем, как выжить, — плакался миллиардер.

Пётр Авен подал в лондонский суд, чтобы снять с себя ограничения. Поначалу британская Фемида не шла ему на уступки. Но олигарх, как метко написало авторитетное издание Financial Times, "готов был на всё, чтобы снять с себя санкции".

Пётр Авен сложил с себя полномочия председателя "Альфа-банка" и якобы готовится продать в нём свою долю. Также он безропотно отдал Незалежной украинский филиал банка. Ещё Авен полностью устранился от управления основанной им международной инвестиционной компанией LetterOne. К слову, дивиденды с её прибыли сейчас направляются на поддержку Украины — в сумме уже свыше $50 млн (4,6 млрд рублей).

Инвестиционная компания Петра Авена отчиталась несколько месяцев назад о выделении свыше $50 млн Украине. Фото © letterone.com

— Сочувствую бедственному положению украинцев, — заявлял он британским журналистам. — Мы политически нейтральные бизнесмены. Вот и всё! Когда из Кремля звонили, то у нас не было другого выбора, кроме как ответить.

В мае прошлого года Пётр Авен и его бизнес-партнёр Михаил Фридман выделили из своих кровных €150 миллионов (свыше 15 млрд рублей) на двоих в пользу Украины. Об этом рассказал и заступился за "хороших русских" олигархов главный раввин Украины Яков Блайх. Потом за Авена хлопотал Леонид Волков* — один из лидеров ФБК**. Оппозиционер направил письмо на имя главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, где просил снять санкции с некоторых российских олигархов, в том числе с сооснователей "Альфа-банка".

— Нужно отдельное обсуждение санкций в отношении так называемых олигархов — крупных предпринимателей, не входящих в состав Правительства России. Они стали самыми большими жертвами санкций, и это выглядит несправедливым, — настаивал Волков*. К обращению прилагалось приложение с описанием достижений Петра Авена. Помимо Волкова* письмо подписали основательница телеканала "Дождь"* Наталья Синдеева*, публицист Альфред Кох, журналист Леонид Парфёнов, политик Леонид Гозман*, бизнесмен Евгений Чичваркин* и другие известные "либералы".

Высокий суд Лондона в конце концов встал на сторону Петра Авена. Фото © Wikipedia / sjiong

Вскоре британское правосудие сменило гнев на милость. Летом прошлого года лондонский суд смягчил санкции против Петра Авена. А осенью власти Великобритании разблокировали часть его средств и повысили лимит возможных трат.

В каких странах у Авена есть активы

Вслед за англичанами милость проявили итальянцы. На Сардинии Петру Авену принадлежит роскошное палаццо, построенное наследницей знаменитого ирландского рода пивоваров Глорией Гиннесс. Почти год эта недвижимость была арестована. Но теперь семье российского бизнесмена разрешено там жить.

Вилла Петра Авена находится на берегу Средиземного моря в курортном городке Порто-Рафаэль. Фото © italiforyou.com

Пока не понятно, что будет со швейцарской и латвийской недвижимостью Петра Авена. По последним данным, власти Швейцарии конфисковали его шикарное шато, расположенное прямо на поле для гольфа в окружении снежных вершин Бернского нагорья в северных Альпах. В подвешенном состоянии остаётся его футуристическое поместье "Клаугу" в Лаздонской волостии Латвии. Оно записано на юрлицо, которому запретили любую хозяйственную деятельность, реорганизацию и смену акционеров. Арестован частный музей Петра Авена в историческом особняке в Риге, где выставлена часть его коллекции произведений искусства (оценивается в $500 млн. — Прим. Лайфа). К слову, у российского олигарха есть паспорт Латвии.





Что у бизнесмена осталось в России

На родине Пётр Авен числится председателем ТСЖ "Бета-8", которое управляет реконструированным историческим особняком в переулках Арбата. Внутри всего восемь квартир, плюс общие на всех жильцов бассейн, тренажёрный зал, сауна и хамам. Имеются подземный паркинг и охраняемый закрытый двор. Семья Авена владеет в этом здании хоромами на 300 квадратов. Такое жильё может потянуть по стоимости на полмиллиарда рублей.

Особняк в переулках Арбата, где квартирой владеет семья Петра Авена. Фото © cian.ru

Вероятно, семье Петра Авена до сих пор принадлежит и бывшая дача писателя Алексея Толстого на Рублёвке в Барвихе. Он купил её за копейки в 1997 году, перестроил, возвёл новый современный дом, а также огородил часть земли, где раньше была парковка местных жителей. Недовольные соседи просили Авена не ограждать участок, но он не услышал их. Стоимость рублёвского домовладения Петра Авена — до миллиарда рублей.





Также Пётр Авен продолжает контролировать в России несколько бизнесов: архангельские компании "Медведь" и "Три медведя", а также вологодское Охотничье хозяйство "Медведь". Их сфера деятельности — отлов диких животных, на балансе числится 135 гектаров земли, общая выручка — свыше 200 млн рублей.

* Входит в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России. ** Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.

Почему Пётр Авен так боится попасть под санкции? 0 Потому что он планирует навсегда остаться на Западе Боится, что у него отнимут все активы и деньги Я не знаю, кто такой Авен, не слежу за его судьбой

Авторы Егор Пережогин