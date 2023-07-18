Почему в Москве закрылась любимая элитой Англо-американская школа Оглавление Что известно про Англо-американскую школу Как вела бизнес Англо-американская школа Кто был директором ААШ Кто учился в школе Рособрнадзор лишил лицензии Англо-американскую школу Москвы. Две недели назад её признали иноагентом. Там обучались в том числе дети российских бизнесменов и чиновников. Некоторые из выпускников поддерживают Украину. 361338 361338 В Москве закрылась Англо-американская школа. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Что известно про Англо-американскую школу

Между лесопарком Покровское-Стрешнево и пляжами Химкинского водохранилища спрятан самый большой англосаксонский анклав в Москве. Здесь расположены закрытый коттеджный посёлок "Покровские холмы", где живут в основном американские, британские и канадские дипломаты, и Англо-американская школа (ААШ), где вплоть до недавнего времени учились их дети. За одними партами с иностранцами сидели и юные наследники богатых и влиятельных россиян. Так, по данным деловой прессы, русскоговорящие дети составляли 20% от общего числа учащихся школы.

Серьёзные проблемы у ААШ начались в феврале 2023 года, когда туда нагрянули с проверкой сотрудники Департамента образования и Прокуратуры Москвы. Ревизоры вскрыли целый ворох нарушений: в школе не были доработаны общеобразовательные программы, 15 педагогов не смогли подтвердить свою квалификацию в России, у некоторых учителей вообще не оказалось необходимых компетенций.

В апреле Тушинский районный суд столицы приостановил работу ААШ на 90 суток, признав её виновной в нарушении требований к ведению общеобразовательной деятельности в России.

В июне Минюст признал ААШ иностранным агентом. Основания понятные: учебное учреждение принадлежит американскому юрлицу, зарегистрированному в штате Вирджиния, управляется коллегиальным органом, состоящим из иностранцев, и курируется российскими посольствами США, Англии и Канады. Также в Минюсте обосновали своё решение тем, что школа "осуществляла деятельность по пропаганде ЛГБТ-отношений".

А в середине июля Рособрнадзор окончательно аннулировал образовательную лицензию Англо-американской школы. При этом чужеродное для нашей страны учебное заведение официально закрылось ещё раньше якобы по собственному желанию. В любом случае больше там никого учить не будут.













— Дело в нежелании следовать российским законам, лишающим Вашингтон инструментов воздействия на подрастающее поколение в России с целью привить ложные ценности и ориентиры. Руководство школы продолжало настаивать на "уникальном характере" учебного заведения, оправдывая этим несоблюдение требований российского законодательства. Более того, в процессе обучения использовались американские учебные программы, пропагандирующие нетрадиционные ценности, которые намеренно навязывались несовершеннолетним российским гражданам в нарушение наших законов, — прокомментировала ситуацию официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как вела бизнес Англо-американская школа

Англо-американская школа работала с 1949 года. Дети имели возможность там обучаться с четырёх до 18 лет. На момент окончательного закрытия в ней училось около 1,2 тысячи человек. К слову, набор в старшие классы на 2022/2023 учебный год уже не проводился.

Дети в ААШ занимались, например, "Барби-банджи-джампингом" — сбрасывали куклу с высоты вниз на эластичном канате. Задача — вычислить необходимую длину резинки для безопасного прыжка. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / AASMoscowmiddleschool

Обучение в ААШ велось исключительно на английском языке. Родителям, чтобы их чадо там училось, надо было сначала оставить заявку — регистрационный невозвратный взнос составлял 37,5 тысячи рублей. В случае приёма в школу необходимо было доплатить ещё 750 тысяч рублей — вступительный взнос. А ежегодная плата за обучение колебалась на уровне от 1,6 до 2,5 миллиона рублей в зависимости от класса. Получается, что учебное заведение могло иметь доход до двух миллиардов ежегодно. Однако, судя по налоговой отчётности, такого не было.

Ученики ААШ изображают из себя пловцов в гардеробной. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / AASMoscowmiddleschool

ААШ управлялась через АНО "Англо-американская школа". Это юрлицо с удивительными финансовыми показателями. В 2022 году выручка "грязными" там перевалила за 1,4 миллиарда рублей, при этом чистой прибыли не было вообще, убыток составил минус 72 миллиона. К такой странной бухгалтерии могут возникнуть вопросы у Федеральной налоговой службы РФ. Согласно Налоговому кодексу, все НКО признаются плательщиками налога на прибыль. А в случае ААШ, судя по отчётности, прибыли просто не было.

Кто был директором ААШ

Последние два с половиной года директором Англо-американской школы трудился Магомед Баширов. До него этот пост долгое время занимала пожилая бухгалтерша из Флориды Ронда Норрис. О её преемнике Баширове мало что известно. Ему всего 36 лет. У него есть жена и девятилетняя дочь. Образование получал в престижном Финансовом университете при Правительстве РФ. Бизнесом он никогда не занимался. До того как возглавить ААШ, Баширов работал в PwC — известном международном бизнес-консалтинговом агентстве. Его отец был крупным калмыцким фермером и депутатом местного собрания в селе Ут Сала.

Магомед Баширов в 2010 году. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / debashirovmaga

Особого богатства на Баширове нет. Прописан он в Электростали в двухэтажном кирпично-деревянном многоквартирном доме, который строили ещё немцы после войны. Также он жил в хрущёвке на южной окраине Москвы. Самая интересная его недвижимость располагается в пешей доступности от Англо-американской школы. Речь о трёшке в современной монолитной высотке на набережной канала Химкинского водохранилища. Такое жильё стоит около 27 миллионов рублей.

Дом, где живёт экс-директор ААШ. Фото © cian.ru

Кто учился в школе

В ААШ, например, учились трое внуков покойного Николая Ольшанского — экс-главы Министерства по производству удобрений СССР. Все они сейчас живут в Америке, самый старший из них открыто поддерживает Украину. Такого же мнения придерживается и постит флаги Незалежной невестка Ольшанского. Меж тем семье принадлежит московский шедевр архитектуры — усадьба Долгоруких на Волхонке. На этом здании наследники советского министра могут зарабатывать до 300 миллионов рублей в год.

Рособрнадзор лишил образовательной лицензии Англо-американскую школу Москвы. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Нужно ли было закрывать Англо-американскую школу? 0 Да, ведь там детей учили искажённым западным ценностям Нет, если у школы была лицензия и она давала качественное образование Богачи плакать не будут, найдут куда отдать своих детей

Авторы Пётр Егоров