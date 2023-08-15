Почему для детей депутата Аксакова Нью-Йорк как родной Депутат Госдумы Анатолий Аксаков уверен, что россиян мало заботит курс валют и в целом они счастливы. Это вряд ли относится к сыновьям парламентария, которые упоминаются в американских справочниках как жильцы элитных высоток и особняков в Нью-Йорке. Как живёт семья? 25576 25576 Депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Михаил Метцель, © Shutterstock

Что сказал Аксаков

— Я за соотношением рубль/доллар слежу, исходя из своей работы. С точки зрения большинства населения — наплевать на это соотношение. Страна находится в позитивном тренде развития, чего я не видел в современной России после Советского Союза никогда! Ситуация под контролем государства. Я депутат от Чувашии. В республике предприятия загружены, наращивают объёмы производства. Люди получают заработную плату. Республика живёт полноценной жизнью, на лицах улыбки, и нет никакого стресса, что курс доллара приблизился к 100 рублям, — спич главы Комитета Госдумы по финансовому рынку, 65-летнего Анатолия Аксакова, уже разошелся на мемы.







Сказано это было на фоне падения рубля и обновления им минимумов с прошлогодней весны. Судя по комментариям в соцсетях, заявление депутата вызвало недоумение.

Глава Комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Что известно о депутате Анатолии Аксакове

Анатолий Аксаков родом из башкирского села Ермолаево. После школы недолго работал слесарем в крымском совхозе и рабочим на киевском фармацевтическом заводе. Чем Аксаков занимался на рубеже 70–80-х, неизвестно, но накануне перестройки он оказался в Москве, где окончил экономический факультет МГУ. Его мать — экономист по профессии.

В студенческих кругах Аксаков познакомился с дочерью председателя Президиума Верховного Совета Чувашской АССР. Вскоре пара поженилась, и будущий депутат поехал делать карьеру в Чувашию. В 1986–1999 годах он преподавал политэкономию в местном университете, избирался в республиканский Госсовет, руководил чебоксарскими филиалами московских коммерческих банков, возглавлял региональное Министерство финансов. Затем Аксаков стал депутатом Госдумы, коим и является до сих пор уже на протяжении 25 лет подряд (с III по VIII созыв). С конца нулевых он член партии "Справедливая Россия".

Как живёт семья депутата

Согласно отчётам об имуществе и доходах, в позапрошлом году Анатолий Аксаков заработал восемь миллионов рублей, арендовал трёшку в Москве, владел шестью сотками с крохотным домиком в Крыму, просторной квартирой в Чебоксарах, а также бюджетным кроссовером Volkswagen Tiguan. Интересно, что из его последней декларации исчезла супруга, при этом она продолжает числиться совладельцем семейной недвижимости. Судя по всем доступным декларациям четы, за 2006–2022 годы они разбогатели на 72,5 миллиона рублей.

В Чебоксарах на Аксакова, его жену и двух взрослых сыновей оформлена четырёхкомнатная квартира в современной кирпичной пятиэтажке с видом на Волгу и хвойный лес. Цена — от 15 миллионов рублей.

Кирпичная пятиэтажка на улице Никиты Сверчкова в Чебоксарах. Фото © tvoyadres.ru

Формально у Аксаковых никогда не было собственного жилья в Москве, поэтому семья долгое время пользовалась служебной квартирой в знаменитом "Депутатском доме" на улице Улофа Пальме у Мосфильмовского пруда и Долины реки Сетунь — он обустроен как гостиница, из квартиры там можно выйти на общий длинный балкон, а на крышах позагорать. Несколько лет назад, судя по декларациям, Аксаков переехал на некое съёмное жильё. Впрочем, в другой квартире депутатского дома, вдвое меньшей, как минимум до СВО оставался жить его младший 33-летний сын Александр.

У млашего наследника депутата есть и другое столичное жильё — квартира на 175 квадратов в клубном ЖК "Спортхаус" ценой около четверти миллиарда рублей. Вероятно, последнее время там живёт не он сам, а его мать (супруга Анатолия Аксакова). Речь об элитной недвижимости в престижных Хамовниках. Ультрасовременный фасад, отделанные камнем входные группы, огромные террасы и панорамное остекление, круглосуточная охрана, на огороженной территории ландшафтный парк. Внутри спорткомплекс с бассейном и солярием, теннисный клуб, бильярдная комната, массажный кабинет и салон красоты. Рукой подать до парка Горького, Нескучного сада и Воробьёвых гор.







У старшего сына депутата, 36-летнего Дмитрия, имеется жилплощадь на 174 квадрата в высотке бизнес-класса ЖК "Елена" на Вернадском проспекте у Юго-Западного лесопарка. Помимо улучшенной планировки, дом может похвастать охраной и ресепшеном в каждом подъезде. Цена — до 80 миллионов рублей. Район славится своей хорошей экологией и инфраструктурой. Рядом немецкая школа при Посольстве ФРГ, лицей Академии при Президенте РФ, МГИМО, РАНХиГС и РУДН.

ЖК "Елена". Фото © 2gis

Непонятно, на кого была зарегистрирована семейная дача в подмосковном элитном посёлке "Полянка" на Новорижском шоссе. Судя по телефонным базам, там ещё недавно жили супруга депутата и его старший сын. Но сейчас этот особняк выставлен на продажу, соответствующее объявление Лайф нашёл на специализированных порталах. Площадь дома — 480 квадратных метров, гаража с комнатами для прислуги — 130 квадратных метров, участка — 29 соток, в цоколе бассейн с гидромассажем, цена — 100 миллионов рублей.

— Уютный клубный посёлок в предместье города Истры. Всего 25 домов на 12 гектарах лесной территории с липами, клёнами, елями и берёзами. Есть пруды для купания с зоной отдыха, плавучим пирсом и галечным пляжем и для рыбной ловли с лодочной станцией и местами для пикников. Имеются спортзал, теннисные корты, игровая и детская площадки, поле для мини-гольфа, — рекламируют лот риелторы. Последний раз объявление обновляли 31 июля.







Никто из членов семьи депутата Анатолия Аксакова не занимается в настоящий момент бизнесом. Их компании — "Трипл эй (ААА)" и "Фаит" — специализировались на консалтинге по вопросам коммерческой деятельности, но обе были заброшены и расформированы фискалами как недействующие.

Дети депутата с корнями в США

Старший сын депутата, Дмитрий Аксаков, учился в Лондонской школе экономики, Оксфордском и Йельском университетах плюс прошёл интенсив по китайскому языку в Университете Принстон. По последним данным, он занимает пост вице-президента ВЭБ — одной из крупнейших российских госкорпораций. В своих рабочих соцсетях Дмитрий Аксаков указал, что живёт в Нью-Йорке. И действительно, согласно американским телефонным справочникам у него есть текущее жильё в Хобокене — это часть Нью-Йоркской агломерации. Он там занимает апартаменты в люксовой высотке на Ривер-стрит на берегу Гудзона напротив Манхэттена. Цена аренды — до четырёх тысяч долларов в месяц, услуги горничной включены.







Младший сын депутата, Александр Аксаков, учился в Лондонской школе экономики и Чигагском университете. По официальной информации, с 2017 по 2020 год он работал в инвестиционно-банковском подразделении банка Credit Suisse в Нью-Йорке, а потом вернулся в Россию, где стал директором подразделения "Инфраструктурные облигации" жилищного банка "Дом.РФ". Но в его рабочих соцсетях в строке "место жительство" продолжает красоваться город Соединённых Штатов. Судя по американским справочникам, его текущее жильё располагается в нью-йоркском районе Челси и занимает целый этаж исторической пятиэтажки. Жильцов встречает "любезный" управляющий, которого можно вызвать в любое время суток по голосовой связи.

Дом в Челси.

Даже если дети парламентария до сих пор имеют жильё в США, сам он навещать их ещё долго не сможет. На Анатолия Аксакова наложены санкции девяти государств, включая ЕС, Великобританию и США.

Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев А вы следите за курсом валют? 0 Мне наплевать, я не пользуюсь валютой, получаю рубли Я слежу за курсом валют, потому что от этого зависят цены на товары У меня есть сбережения в валюте, но собираюсь всё перевести в рубли

Авторы Егор Пережогин