Стройка погубила: На что тратили деньги советник губернатора Ульяновской области и мэр Димитровграда, подозреваемые во взяточничестве В Ульяновской области гремит коррупционный скандал: по подозрению в получении крупной взятки задержан советник главы региона и мэр Димитровграда. Что о них известно? 8 августа, 17:32 Андрей Большаков (слева) и Игорь Эдель. Коллаж © LIFE. Фото © VK / Андрей Большаков, © simbirsk.city, Shutterstock

Мэра Димитровграда задерживали со стрельбой

Прямо во дворе Администрации ульяновского города Димитровграда с боем задержали местного мэра Андрея Большакова. Он забаррикадировался в своём кроссовере и пытался уехать. Силовикам пришлось разбить стекло машины и стрелять в воздух, чтобы его утихомирить. Эту сцену наблюдали десятки жителей окрестных домов.

— Скрутили Большака. По ходу взяточку взял. Всё, Андрюша, доплясался. Вот это да! — заснял и прокомментировал происходящие один из свидетелей задержания.

Задержание мэра Димитровграда Андрея Большакова. Видео © T.me / SHOT

Против мэра Димитровграда уже возбуждено уголовное дело за взяточничество в особо крупном размере, ему грозит до 15 лет лишения свободы. По предварительным данным, он получил откат свыше миллиона рублей при возведении объекта, строящегося в рамках федерального нацпроекта, эти деньги у него были с собой во время задержания. Возможно, речь идёт о федеральной трассе Ульяновск – Димитровград.

Губернатор Ульяновской области не стал дожидаться результатов расследования и уже уволил Андрея Большакова в связи с утратой доверия.

Тем же утром, по данным телеграм-канала SHOT, по тому же делу были задержаны советник губернатора Ульяновской области по вопросам строительства Игорь Эдель и его помощник. Об Эделе пока силовики предпочитают не распространяться — это политический тяжеловес в Ульяновской области.

Андрей Большаков в наручниках. Фото © T.me / SHOT

Мэр Андрей Большаков

В Администрации Димитровграда 35-летний Андрей Большаков трудился с самого своего совершеннолетия. Ещё студентом проходил практику в правовом отделе, потом возглавил Комитет по жилищно-коммунальному комплексу, дальше стал замглавы города по вопросам ЖКХ, а полтора года назад был избран мэром. Губернатор тогда его всецело поддерживал, называя "молодым, эффективным и энергичным руководителем".

Теперь уже бывший мэр Димитровграда Андрей Большаков. Фото © VK / Андрей Большаков

Согласно последней опубликованной декларации, в 2021 году Андрей Большаков заработал около 1,2 млн рублей, а его супруга — всего 120 тысяч. В собственности чиновника имеются квартира площадью 72 квадратных метра и китайский кроссовер Haval Jolion. Адрес его прописки — скромный родительским дом в частном секторе Димитровграда.

Став градоначальником, Андрей Большаков почистил свои соцсети от старых фотографий. Но Интернет помнит всё. На удалённых снимках он выглядит человеком из простой семьи, примерным сыном, отличником в учёбе и аккуратистом на первой пока ещё мелкой чиновничьей работе. К слову, у него два высших образования: юрфак УлГУ и факультет госуправления РАНХиГС. По его селфи видно, что, поступив на госслужбу, он начал путешествовать, арендовать дорогие иномарки и позволять себе рестораны. У него есть жена и ребёнок.







Советник губернатора Игорь Эдель

Второй фигурант дела о взятке — 67-летний Игорь Эдель. Он был депутатом Госдумы V созыва от КПРФ в нулевых и вице-губернатором Тамбовской области в десятых. Также Эдель возглавлял ряд крупных дорожно-строительных госструктур: федеральный Упрдор "Россия", подмосковный "Раменский автодор", тамбовское Управление автомобильных дорог. Ещё он дважды был техническим кандидатом на пост главы подмосковного Солнечногорска. В настоящий момент у него две официальные должности. Он входит в совет директоров АО "Аэропорт Ульяновск" и занимает кресло советника губернатора Ульяновской области по вопросам строительства инфраструктурных вопросов.

— Уникальный человек, огромный опыт работы в реальном секторе экономики, тактичный, пунктуальный, компетентный, — так в своё время его представил губернатор Ульяновской области.

Советник губернатора Ульяновской области Игорь Эдель. Фото © simbirsk.city

В открытом доступе есть декларации Игоря Эделя за 2009–2018 годы. За это время они с супругой заработали всего 10,5 млн рублей. Формально у Игоря Эделя никогда не было собственной машины, последнее десятилетие у него даже своего жилья нет. Прописан он в трёхкомнатной квартире жены в типовой панельке на юге Москвы. Под окнами шумное шоссе и долина реки Чертановки. Стоимость до 20 миллионов рублей.

Возможно, Игорь Эдель живёт за высоким глухим забором в деревне Турицино на территории подмосковного городского округа Солнечногорск. При въезде там массивные ворота, увенчанные фигурой рыцаря. За ними сразу несколько особняков, возведённых в разных архитектурных стилях. Один из них с куполом словно это планетарий. Гостей встречают бронзовые коты и ухоженные хвойные аллеи. Вокруг леса, поля и река Истра. Такую недвижимость не оценить из-за отсутствия аналогов: вероятно, речь о сотнях миллионов рублей.









По бумагам землями под этим домовладением владеет не сам Эдель, а его семья. Площадь определить сложно: участкам неоднократно меняли границы, объединяли их и снимали с учёта. Из реестров следует, что это как минимум 70 соток, но, судя по спутниковым снимкам, во много раз больше. Сейчас на территории ведётся какое-то масштабное строительство. Интересно, что по состоянию на 2010 год в Турицино проживало всего пять человек. Такое ощущение, что поместье семьи Игоря Эделя заняло едва ли не половину от всей деревни.

Вход в домовладение Игоря Эделя.

По некоторым данным, дети Эделя пользуются автомобилями, которые оформлены на других людей. Например, 36-летний сын вписан в страховку премиального седана Audi A8L (новый стоит около 18 млн рублей), оформленного на некоего Алексея Асланьяна. Меж тем последний возглавлял "Дорожник" — фирму, которая заключила госконтрактов на 43 млн рублей по ремонту автодорог в Тамбовской области, когда там работал Игорь Эдель.

А 45-летняя дочь управляла внедорожником Toyota Land Cruiser 200, принадлежащим Упрдор "Россия", где тоже трудился Игорь Эдель.

Недавно роскошную машину — новый внедорожник Mercedes Benz G-класс (от 20 млн рублей) — выложил на фото в своих сетях 24-летний внук Эделя. Можно предположить, что легендарный гелик припаркован в семейном поместье в Турицино.

Автомобиль из соцсети внука Игоря Эделя. Фото © VK / Egor Edel

Наследники Эделя часто и подолгу бывают за границей. Сын, например, учился в Оксфордской школе Лондона, после начала СВО завёл себе казахский номер телефона и, возможно, осел в Казахстане. Внук сейчас живёт во Флориде, где обучается в элитной теннисной школе города Бока-Ратон. Если судить по соцсетям парня, он ни в чём себе не отказывает, снимает дорогое жильё, арендует роскошные авто и даже делает селфи с Вин Дизелем.

Жизнь внука Игоря Эделя (второй справа) в Штатах. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / jake.khera

У семьи Игоря Эделя также есть апартаменты в ЖК бизнес-класса "Крылатский" (до 30 млн рублей) у кромки рублёвского леса.

О чём может говорить взятка в 1 млн рублей для чиновников такого ранга? 0 Скорее всего, это была лишь малая часть основной взятки Коррупционные доходы чиновников упали, они уже рады и 1 млн Это была лишь приманка от силовиков, чтобы поймать коррупционеров Пусть с этим разбираются следователи

Авторы Егор Пережогин