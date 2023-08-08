Какие машины стоят в личных гаражах чиновников, мечтающих о российском автопроме Президент России Владимир Путин предложил закупать для российских чиновников только отечественные автомобили. Госслужащие различного ранга уже рапортуют о том, что готовы исполнить это поручение. Лайф выяснил, какие автомобили они на самом деле предпочитают. 20266 20266 (Слева направо) Президент и гендиректор АвтоВАЗа Максим Соколов, cенатор Совета Федерации Вячеслав Тимченко. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Валерий Матыцин, Станислав Красильников, © bmw.ru, © moskvich-auto.ru

Госслужащие должны ездить на автомобилях российского производства, заявил президент Владимир Путин на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности на прошлой неделе. Сразу после этого в Сети запестрели заявления самих чиновников о том, что у них уже есть или они готовы пересесть на отечественные машины.

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев

— Системно продвигаю идею о <...> использовании чиновниками и депутатами автомобилей российского производства. В этой связи в рамках Федерального закона "О статусе депутата Государственной думы" <...> настоятельно прошу обеспечить меня транспортом к началу осенней сессии 2023 года, закрепив за мной автомобиль отечественного производства с минимальными техническими требованиями, годными для эксплуатации, — официально письмом обратился к руководителю аппарата парламента законотворец от Дагестана Бийсултан Хамзаев.

Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев. Фото © ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ

Согласно последней доступной декларации, на Бийсултана Хамзаева оформлен относительно недорогой бронеавтомобиль "Евраком 2840-08 Феникс" на базе фургона Volkswagen Transporter, а его жену — премиальный седан Genesis G80 ценой порядка десяти миллионов рублей. Лайф заметил, что, став депутатом, Хамзаев начал скромничать. До его избрания в Госдуму на нём числились по-настоящему тяжелолюксовые Bently — Continental GT и Arnage Green Label.





Член Совета Федерации Вячеслав Тимченко

— Эффективнее доездить на импортных автомобилях до тех пор, пока они придут в состояние, когда их будет невозможно обслуживать, и вместо них, конечно, закупать отечественные автомобили. Это, я считаю, будет рационально. Использование отечественных автомобилей. Я такую идею полностью поддерживаю, — с оговорками соглашается сенатор Совета Федерации Вячеслав Тимченко.

Сенатор Совета Федерации Вячеслав Тимченко. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Вячеслав Тимченко с 2016 года владеет премиальным внедорожником Land Rover, ранее это авто принадлежало Фонду законодательных инициатив. Такой джип, даже с пробегом, все ещё в цене и обойдётся в сумму до 10 миллионов рублей в зависимости от комплектации. А жена сенатора катается на кроссовере Lexus RX300 2018 года выпуска — его стоимость на вторичке до пяти миллионов.

Внедорожник сенатора Вячеславf Тимченко. Фото © o001oo.ru

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров

— Это особый драйв — за рулём "Лады-Весты Спорт", на новой дороге "Обход Тольятти". Как же это классно — не стоять в пробках, двигаться вперёд несмотря ни на что, к своей намеченной цели, — хвастался на днях губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. К слову, именно он был в 2019 году первым покупателем этой машины.

Дмитрий Азаров управляет "Ладой-Вестой Спорт". Видео © VK / Дмитрий Азаров

Для нужд семьи у губернатора есть другая машина. У его супруги недавно появился новый внедорожник Mercedes-Benz GLS-Class 2021 года выпуска, который можно оценить примерно в 15 миллионов рублей.

Автомобиль супруги губернатора Самары Mercedes-Benz GLS-Class. Фото © nomerogram.ru

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов

— Пару лет мы будем ударно работать и будем готовы оснастить весь чиновничий аппарат России отечественными автомобилями марки Lada — это отличная идея, — не скрывает Максим Соколов, президент и генеральный директор АвтоВАЗа. Ранее он был вице-губернатором Санкт-Петербурга.

Президент и гендиректор АвтоВАЗа Максим Соколов. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Официально, согласно декларации за 2021 год, транспорта у Максима Соколова вообще нет. Но у его жены есть купе Mercedes-Benz CLS-Class 350D 2019 года. Сейчас такая машина стоит около 10 миллионов. Также уже после подачи декларации она могла купить хетчбэк BMW 630.

Автомобиль супруги Соколова. Фото © platesmania.com

Пересядут ли чиновники на отечественные автомобили? 0 А куда они денутся, ведь президент распорядился Они будут ездить на работу на личных "мерседесах" Пусть их пересадят на "нивы", а не на "аурус" за 35 млн.

Авторы Егор Пережогин