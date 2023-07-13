Распределитель миллиардов: Что известно о задержанном за взятку замглавы Минцифры Паршине По подозрению в получении взятки в 3,5 млн рублей задержан замглавы Минцифры Максим Паршин. У него нашлась дорогая недвижимость. Чем знаменит чиновник и как живёт его семья? 13 июля, 18:22 Замглавы Минцифры Максим Паршин. Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Геодакян Артём, Ковалёв Пётр, © Shutterstock

За что задержан чиновник

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 46-летний Максим Паршин задержан правоохранителями в четверг. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Если вина чиновника будет доказана, ему грозит до 15 лет лишения свободы с возможным штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

По некоторым данным, он был взят с поличным в размере 3,5 миллиона рублей в одном из столичных ресторанов. По словам депутата Госдумы Александра Хинштейна, деньги, скорее всего, предназначались за помощь в выделении неких грантов.

Паршин в Минцифры как раз курировал распределение грантов — и деньги там крутились большие. Например, в 2023 году министерство поддержало 26 проектов на сумму 18,2 млрд рублей. Об этом рассказывал журналистам сам Паршин. Речь идёт об импортозамещении иностранного программного обеспечения. Таким образом чиновник решал, кто получит бюджетные деньги.

Следственный комитет России направил в Басманный суд ходатайство об аресте Паршина. Заседание суда об избрании меры пресечения для замминистра проходило в закрытом режиме, и журналистов на него не пустили.

В свою очередь, для Минцифры новость о задержании одного из руководителей ведомства оказалась неожиданной.

— В связи с проводящимся в отношении замглавы Минцифры Максима Паршина расследованием министерство оказывает всё необходимое содействие правоохранительным органам, — прокомментировали ситуацию в министерстве.

Замглавы Минцифры Максим Паршин. Фото © ТАСС / Дмитрий Ефремов

Что известно о Паршине

Максим Паршин родился в 1976 году в подмосковном городе Мытищи. У него хорошее образование: в 1998 году закончил МГУ им. М.В. Ломоносова. Спустя 3 года — в 2001-м — окончил аспирантуру МГУ. В 2008-м получил новомодное бизнес-образование: стал обладателем степени магистра MBA во Всероссийской академии внешней торговли.

Сразу по окончании обучения в московском госуниверситете — в 2002 году — устроился в Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации, которое тогда возглавлял будущий глава Сбербанка Герман Греф, и, занимая различные должности, пережил следующего главу МЭРТ Эльвиру Набиуллину, уволившись в 2013 году при нынешнем первом зампреде правительства Андрее Белоусове.

После этого буквально по году проработал заместителем генерального директора Почты России, замруководителя Федеральной службы по труду и занятости, а в 2016–2018 годах работал директором Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции в уже родном для него Минэкономразвития России.

Здание Минцифры располагается в "Москве-Сити" — в правительственном комплексе "IQ-квартал". Фото © Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ

Должность заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации он получил в августе 2018 года распоряжением тогдашнего премьера Дмитрия Медведева. Здесь он курировал одно из ключевых направлений: импортозамещение программного обеспечения, а кроме того, участвовал в работе по координации деятельности Минцифры по льготам ИТ-компаниям и грантовой поддержке.

В последнее время он также отвечал за федеральный проект "Цифровая экономика". Ещё чиновник был президентом Федерации спортивного программирования и членом президиума Комиссии по научно-технологическому развитию РФ. В это же время замминистра входил в совет директоров "Роснано".

Все эти годы в правительстве высоко оценивали результаты его труда, как отмечается на сайте Минцифры, Паршин "имеет благодарность президента Российской Федерации. Награждён почётной грамотой Правительства Российской Федерации".

Как жил чиновник Паршин

Последняя доступная декларация Максима Паршина датирована 2021 годом. Согласно ей, он заработал 10,5 млн рублей, его супруга не заработала ничего. В предыдушие годы доходы семьи были меньше в два-три раза. У Паршиных имеется шесть соток земли, жилой дом на 90 квадратов, две квартиры на 52 и 88 квадратов, автомобили AUDI 4-й и 6-й серий.

Лайф выяснил, что задекларированная дача Паршина располагается в Мытищах на улице Калинина. Квартира, которая имеет наименьшую площадь, находится в кирпичной сталинке на улице Куусинена вблизи парка "Берёзовая роща" — её стоимость до 20 млн рублей. Большая квартира — вдвое дороже — около 40 млн рублей, речь об ультрасовременном ЖК бизнес-класса "Вилланж".

ЖК "Виланж", где находится одна из квартир Паршина. Фото © 2gis

Лайф также нашёл ещё одну недвижимость, которая может быть связана с чиновником. Это двушка в доме в Банном переулке — в престижном Мещанском районе Москвы рядом с Аптекарским огородом. Такое жильё потянет на 17–18 млн рублей.

Сталинка у дома правительства, где жила супруга Паршина. Фото © 2gis

В десятых годах супруга Паршина, согласно базам, жила в крупногабаритной двушке одной из самых знаменитых сталинок столицы возле Белого дома Правительства РФ на берегу Москвы-реки. Цена около 40 млн рублей.

Мог ли замглавы Минцифры брать взятки? 0 Да, ведь он контролировал и распределял бюджетные миллиарды Нет, его могли оговорить, чтобы убрать с хлебного места Пусть с этим разбираются следователи