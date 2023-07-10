Авторитеты в партнёрах: Откуда у семьи экс-чиновницы Минобрнауки Переверзевой недвижимость на сотню миллионов В деле о "мёртвых душах" в РАНХиГС появился новый эпизод: на этот раз в особо крупном мошенничестве обвинили бывшую замглавы Минобрнауки Валентину Переверзеву. Силовики разбираются, откуда у семьи скромной чиновницы дорогие активы. 9 июля, 23:40 Коллаж © LIFE. Фото © Алтайский государственный Университет, © Shutterstock

В чём обвиняют Переверзеву

В качестве меры пресечения Тверской районный суд Москвы для Переверзевой избрал запрет на определённые действия: бывшей чиновнице теперь нельзя пользоваться интернетом, мобильной связью, общаться с сотрудниками РАНХиГС и Минобрнауки. Как и другому фигуранту дела, проректору Максиму Назарову, по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере в составе группы) ей грозит до десяти лет лишения свободы.

В вузе уже поспешили откреститься от обвиняемой: пресс-служба института опубликовала сообщение, что "Валентина Переверзева не является сотрудником РАНХиГС". Впрочем, это лишь часть правды: по крайней мере, с 2012 по 2018 год бывшая чиновница Минобрнауки там как минимум преподавала.

Валентине Переверзевой предъявлено обвинение в фиктивном трудоустройстве сотрудников Минобрнауки в РАНХиГС. Фото © Алтайский государственный Университет

Какой бизнес был у чиновницы

Интересно, что в архивах ФНС человек с именем Переверзева Валентина Викторовна с одной и той же датой рождения встречается дважды — с двумя ИНН. Один из них присвоен в Саратовской области, на малой родине Переверзевой, другой — в Москве.

Первый номер в ЕГРЮЛ указан как принадлежащий физлицу, не участвующему в бизнесе, не имеющему ИП и не являющемуся самозанятым. Второй связан с несколькими коммерческими предприятиями.

Одно из них — уже не существующий московский интернет-провайдер "Мароснет". Четверть компании Валентина Переверзева контролировала напрямую, ещё 25% — через другую собственную фирму — инвестиционную группу "Капиталъ".

Интересно, что после выхода бизнесвумен из этого проекта в 2016 году у фирмы начались большие финансовые проблемы, которые в конце концов привели к её банкротству. Этому предшествовал большой скандал: ряд инвесторов обвинили одного из бизнес-партнёров Переверзевой и по совместительству генерального директора "Мароснет" в том, что тот якобы набрал кредитов на 200 млн рублей и вывел их из фирмы. Куда, правда, осталось за кадром, поскольку следом процедура банкротства началась уже в отношении самого управленца.

После ухода Переверзевой из "Мароснета" в фирме начались финансовые проблемы и склоки среди инвесторов. Генерального директора компании обвиняли в растрате. Фото © VK / Айхор (ООО "ТК Мароснет")

Партнёр — авторитет

Владелец провайдера — "Капиталъ" — фирма интересная. Она существует уже 18 лет и всё это время занимается недвижимостью, а также инвестированием в сельское хозяйство. Через неё Переверзева, например, была связана с авторитетным бизнесменом Гаврилом Юшваевым, известным как Гарик Махачкала, оба были партнёрами и совладельцами сочинского агропредприятия "Победа".

Кроме этого, Переверзева 12 лет работала генеральным директором одной из фирм Юшваева ("А.Р.М. Трейдинг"), занимавшейся той же, что и "Капиталъ", деятельностью — управлением недвижимостью.

Как Переверзева строила свою карьеру

Кроме знания бизнес-процессов Валентина Переверзева имеет за плечами солидный научный бэкграунд: она кандидат экономических наук с интересной темой диссертации "Стратегический анализ в условиях кризисного финансового состояния организации". Кроме этого, она автор около 20 научных статей, а также монографии и двух учебных пособий. Часть из них также была посвящена вопросам предупреждения и спасения предприятий от банкротства.

Последние годы Переверзева работала в администрации Одинцовского городского округа. Фото © Алтайский государственный Университет

В 2014–2016 годах Переверзева работала первым проректором Одинцовского гуманитарного университета (филиал МГИМО). И в это же время входила в Совет депутатов сельского поселения Успенское Одинцовского района, через которое проходит знаменитая Рублёвка.

В 2016 году женщина стала советником министра образования и науки РФ Ольги Васильевой. По закону российские чиновники не имеют права заниматься бизнесом, поэтому тогда же де-юре Переверзева вышла из учредителей всех своих фирм. И после этого перед ней открылись все возможности для восхождения на министерский олимп.

В том же году её назначили директором Департамента контрольно-ревизионной деятельности и профилактики правонарушений Минобрнауки, а в марте 2017 года чиновница стала первым заместителем министра образования и науки РФ. На этой должности она занималась вопросами финансирования.

После упразднения министерства бывшая замминистра вернулась в Одинцово и заняла должность заместителя главы администрации Одинцовского округа. Именно в этом престижном районе Подмосковья селятся самые богатые, удачливые и известные москвичи.

Валентина Переверзева. Фото © ТАСС / Николай Галкин

Чем владеет чиновница

В 2016 году, став министерской чиновницей, Переверзева начала публиковать данные о своём имуществе и доходах. Тогда она указала прибыль в размере 54 млн рублей. Похоже, большая часть суммы — это те деньги, которые женщина получила, когда избавилась от своего бизнеса.

Согласно же публичной декларации о доходах за 2021 год, экс-чиновница Минобрнауки работала в должности заместителя главы администрации Одинцовского городского округа Московской области. В том году Переверзева заработала 12,7 млн рублей. Кроме этого, женщина указала в собственности две квартиры в России: двушку на Братиславской в столичном районе Марьино площадью 53,6 квадрата и вторую побольше (131 кв. м), расположенную, похоже, в Одинцове.

По итогам 2021 года Валентина Переверзева стала второй по уровню доходов в администрации Одинцовского городского округа, обогнав даже главу района. Богаче на 2 млн оказался только начальник отдела муниципального жилищного контроля Владимир Романов. Фото © odin.ru

Есть у женщины ещё одна квартира — в Турции. Судя по соцсетям её невестки, она расположена в русскоязычном районе Аланьи — Махмутларе. Площадь жилья по местным меркам невелика — всего 54,3 квадрата.

Кроме этого, в собственности Переверзевой два машино-места — по 13,3 квадрата каждое, но автомобиля у неё сейчас нет. Известно, что последней её машиной была любимая российскими чиновниками среднего звена Toyota Camry. Возможно, сейчас парковочные места используют её родственники — сын и невестка.

Дети с недвижимостью

Молодые люди не имеют собственного бизнеса: 36-летний сын преподаёт в Медицинской академии непрерывного профессионального образования, имеет научную степень кандидата медицинских наук, а 37-летняя невестка, судя по её странице в соцсетях, работает врачом-отоларингологом в одном из медицинских центров. Однако, похоже, их зарплата значительно больше средних по отрасли.

Родственники бывшей замминистра ездят на паркетниках Audi Q3 и Mitsubishi Outlander и, похоже, владеют дорогой недвижимостью в Москве. У невестки есть два участка общей площадью 3 тыс. кв. м в Новой Москве. Кроме этого, с именем девушки связана квартира площадью 80 квадратов в новостройке, расположенной в одном из переулков элитного столичного района Хамовники (рядом со знаменитым парком с усадьбой Трубецких). Сейчас стоимость квадратного метра в этом комплексе на рынке достигает почти 1 млн рублей.

МоскваОболенский переулок, 9к2 на карте Москвы, ближайшее метро Фрунзенская — Яндекс Карты Хамовники — тихий и зелёный район Старой Москвы. Родню Переверзевой здесь можно встретить гуляющей в парке усадьбы Трубецких.

Сына можно было видеть в престижном Академическом районе столицы на улице Дмитрия Ульянова. Здесь расположена новостройка, а в ней — более чем 90-метровая квартира рыночной стоимостью почти 30 млн рублей.

Откуда у семьи чиновницы дорогая недвижимость? 0 Возможно, речь идёт о коррупционных доходах Переверзева — профессор экономики, заработала сама Пусть с этим вопросом разбираются силовики

Авторы Евгений Кузнецов