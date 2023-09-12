Миллиардер Андрей Гурьев после начала СВО только богатеет: что у него есть на родине и за рубежом Основатель "ФосАгро" Андрей Гурьев приумножил своё богатство на треть после начала СВО. Сейчас его родня успешно спасает семейную суперъяхту, арестованную из-за санкций. Как живёт и чем владеет миллиардер? 11 сентября, 22:40 Основатель "ФосАгро" Андрей Гурьев. Коллаж © LIFE. Фото © spmi.ru, © Shutterstock, © Wikipedia / Jamesbeard

Бесхозная суперъяхта с пляжным клубом и вертолётной площадкой

Экс-гендиректор Google Эрик Шмидт раздумал покупать суперъяхту Alfa Nero, владение которой приписывают российскому олигарху Андрею Гурьеву. Речь о роскошном 82-метровом судне с собственными бассейном, пляжным клубом, тренажёрным залом, джакузи, салоном красоты и вертолётной площадкой. С прошлого февраля оно пришвартовано в гавани карибского государства Антигуа и Барбуда. После того как Гурьев попал в санкционный список США, местные власти арестовали эту яхту, назвав "бесхозной". Но содержать её — а это 120 тыс. долларов ежемесячно — им оказалось не по карману.

Alfa Nero входит в топ-100 самых дорогих яхт мира. Фото © Getty Images / VWPICS / Nano Calvo / Universal Images Group

Этим летом был организован аукцион по продаже Alfa Nero, который выиграл, предложив 68 млн долларов, Эрик Шмидт. Казалось, сделка уже вопрос решённый. Но все карты бывшему главе Google спутала дочь российского олигарха Юлия Гурьева-Мотлохов. Назвавшись "единственным совершеннолетним бенефициаром компаний Tyne Trust и Flagstaff Trust, владеющих судном Alfa Nero и находящимися на его борту произведениями искусства", она потребовала у суда Антигуа и Барбуды запретить продажу яхты. Фемида удовлетворила иск дочери миллиардера. Местные власти оспорили это решение. Судебная тяжба тянется до сих пор. Эрик Шмидт не захотел участвовать и отказался от сделки.

Сам Андрей Гурьев открещивается от яхты, настаивая на том, что просто ею пользуется, а не владеет. Однако, по данным американского Управления по контролю за иностранными активами, именно он купил её в 2014 году за 120 млн долларов.

Как Андрей Гурьев разбогател во время СВО

После начала СВО лишь у 27 российских миллиардеров выросли состояния. Больше всех разбогатели отечественные производители удобрений. Так, сразу на 4,2 млрд долларов прирос капитал семьи Андрея Гурьева, основателя группы "ФосАгро" и номера 15 российского рейтинга Forbes. Теперь состояние Гурьевых оценивается на уровне 11,5 млрд долларов.

Андрей Гурьев. Фото © ТАСС / Алексей Филиппов

Холдинг "ФосАгро" представляет собой вертикально интегрированную структуру полного цикла. Основная продукция — свыше 50 марок удобрений, кормовые фосфаты, аммиак и триполифосфат натрия. Рынки сбыта — Россия, страны СНГ, Латинская Америка, Европа и Азия. Основные бенефициары "ФосАгро" — члены семьи Андрея Гурьева. В собственности у них (через трасты или напрямую) 48,48% акций.

Деловая пресса считает, что акции "ФосАгро" являются очень выгодной инвестицией. По итогам прошлого года компания увеличила чистую прибыль на 42%, до 184,7 млрд рублей. А в период с мая 2022-го по июль 2023-го выплатила дивиденды на общую сумму более 236 млрд рублей. Из них свыше 115 млрд могло прийтись на пакет акций, принадлежащий Гурьевым.

На фоне западных санкций Андрей Гурьев и его наследник Андрей Гурьев – младший пытаются дистанцироваться от "ФосАгро". Прошлой весной они оба покинули совет директоров холдинга.

Андрей Гурьев – младший (на первом плане) и Андрей Гурьев – старший (на втором плане). Фото © ТАСС / Алексей Филиппов

Что у Гурьевых есть за рубежом

Как утверждает журнал New Yorker, в 2015 году Гурьевы купили вторую по размеру после Букингемского дворца резиденцию Лондона. Речь об историческом здании Witanhurst, построенном в начале XIX века на севере английской столицы. Его площадь — 8000 гектаров, приусадебный участок раскинулся на 4,5 гектара. Внутри легко умещаются 25 спален, 12 ванных комнат, 20-метровый бассейн, салон красоты и кинотеатр. Это средоточие роскоши, цена заоблачная — 300–450 млн фунтов стерлингов.

— Андрей Гурьев не является владельцем особняка, но является бенефициаром компании, которой принадлежит здание. Всегда предполагалось, что этим особняком будет пользоваться вся семья, — в своё время прокомментировал пресс-секретарь олигарха.

Поместье Witanhurst в Лондоне с высоты птичьего полёта

По сведениям газеты The Guardian, семье Андрея Гурьева принадлежит ещё пятиэтажный пентхаус в самом высоком жилом небоскрёбе Великобритании — лондонском St. George Wharf. Площадь "квартирки" — 2100 "квадратов": это в 24 раза больше стандартного британского дома. Стоимость — около 51 млн фунтов стерлингов.

Небоскрёб St. George Wharf. Фото © Wikipedia / Jamesbeard

Несмотря на персональные санкции, в западной прессе не было ни одного сообщения об аресте лондонской недвижимости Гурьевых. По некоторым данным, её сейчас занимают дочь с зятем и внуки миллиардера. А сам он якобы, пишут на Западе, живёт на Рублёвке.

Что у Гурьевых есть на родине

Формально олигарх зарегистрирован в трёшке скромной панельки на севере Москвы. Вряд ли он вообще там появлялся. Согласно базе "Спарк", его супруга Евгения Гурьева через компанию "Дэфилд эстейт" владеет хоромами на 844 "квадрата" в знаменитом элитном ЖК "Коперник" на улице Большая Якиманка. Соседняя квартира на 658 "квадратов" тоже может принадлежать семье миллиардера.

— Премиальный жилой комплекс "Коперник" расположен в шаговой доступности от парка искусств "Музеон" со стороны набережной Москвы-реки. Фасад облицован натуральным камнем. Изнутри всё отделано керамогранитом, мрамором, ценными породами дерева и украшено венецианской штукатуркой с лепниной. ЖК оснащён системой "умный дом" и центральной приточно-вытяжной вентиляцией. На территории ресторан, кафе, фитнес-клуб, спортзал и спа-салон, — рекламируют риелторы.

Эта недвижимость Гурьевых может потянуть на астрономические три миллиарда рублей.

Вид на ЖК "Коперник" и Крымскую набережную в Москве. Фото © Shutterstock

На другую фирму жены Гурьева — "Поларус эстейт" — оформлены апартаменты на 254 "квадрата" стоимостью до полумиллиарда рублей в клубном доме "Альбер" в Молочном переулке. Это окрестности Остоженки, "золотая миля Москвы", рукой подать до парка Горького и храма Христа Спасителя. Ценники на квадратный метр жилья здесь зашкаливают.

МоскваМолочный переулок, 4 на карте Москвы, ближайшее метро Парк культуры — Яндекс Карты Клубный дом "Альбер" называют камерным. В нём живут 18 семей. Для них имеется приватное патио с садом и зонами отдыха

На балансе подконтрольного олигарху юрлица "Петрогорстрой" находится четырёхкомнатная квартира в санкт-петербургском ЖК бизнес-класса "Васильевский квартал". Цена — до 30 млн рублей. Скромно по меркам Гурьевых.

ЖК "Васильевский квартал". Фото © ЦИАН

Согласно старым базам ЕГРП, в нулевые годы семья Андрея Гурьева купила свыше полутора гектаров земли на Рублёво-Успенском шоссе в элитарном посёлке Барвиха. Сейчас, судя по кадастровой карте, на этой территории дворец на 1600 "квадратов". Со спутниковых снимков домовладение не разглядеть, мешает густая зелень деревьев. Видны большой главный дом и пара корпусов поменьше. Если судить по специализированным порталам, цена поместья Гурьева на Рублёвке может превышать 1,5 млрд рублей.

Вид на поместье Андрея Гурьева. Фото © Google Earth

По некоторым данным, наследники Андрея Гурьева могут жить в Германии и иметь немецкое и кипрское гражданства.

Авторы Егор Пережогин