"Сын и мать целуются взасос": На Урале требуют запретить стримы треш-блогеров Гобзавра и Людмурика

Прокуратура Челябинска призвала запретить стримы треш-блогеров Людмурика и Гобзавра (мать и сын Людмила и Андрей Яшины). Об этом сообщает SHOT.

Блогер Гобзавр оправдался после начатой проверки из-за его треш-стримов с матерью. Видео © Telegram / SHOT

Как отмечает телеграм-канал, родственники давно прославились в соцсетях аморальными выходками, драками и пьянками. За донаты мать и сын ругаются матом, напиваются и даже иногда целуются друг с другом взасос. На видео пожаловались десятки пользователей — по их мнению, блогеры подрывают основы семейных отношений и нравственно растлевают подростков. Сам же Яшин-Гобзавр утверждает, что проводит с матерью "ламповые стримы".

"Мы не треш-стримеры. У нас обычные стримы, где анекдоты. И бывают анекдоты с ненормативной лексикой. Бывает, выпиваем алкогольные напитки, но это не запрещено законом. Мы против насилия. У нас контент строго 18+. То есть даже нужно подтверждать аккаунт. У нас контент не нарушает никаких законов", — заявил он.

Челябинская прокуратура провела проверку и обратилась в суд, чтобы запретить Яшиным выкладывать такие ролики. Отметим, что в 2019 году, после того как Андрей избил мать в прямом эфире, полицейские уже проводили проверку. Тогда дело закончилось публичными извинениями треш-блогера и сообщением женщины о том, что конфликт исчерпан. Мужчина отметил, что если его канал закроют, то он продолжит снимать другие видео, где пообещал не пить и не материться.