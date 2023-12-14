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Франкенштейн на воле: Как фрик Александр Шпак прогорел в Турции и поливает грязью Россию

Российские общественники требуют признать иноагентом блогера Александра Шпака, известного своей эксцентричной внешностью после серии пластических операций. Фрик восхваляет ВСУ и поливает грязью Армию России. Как он живёт?

13 декабря, 21:40
<p>Александр Шпак. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock , © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sashashpakofficial</p>

Александр Шпак. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock , © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sashashpakofficial

Что говорит Шпак

Желая понравиться украинским националистам, блогер выкрасил ногти в жёлто-синий цвет, в своих аккаунтах часто переходит на мову, пишет слово Россия с маленькой буквы, поносит российского президента, форсит украинские победные фейки и радуется каждой даже самой мелкой удаче бандеровцев на фронте.

В центре внимания общественности и регулятора блогер с самого начала СВО: за это время на него уже 7 раз составляли протоколы за дискредитацию российских военных. Два последних административных дела заводились в августе этого года. Штрафы по ним составляют примерно 300 тыс. рублей.

Так выглядит оформление канала Шпака в YouTube. Фото © YouTube / Sasha Shpak Official

Так выглядит оформление канала Шпака в YouTube. Фото © YouTube / Sasha Shpak Official

Теперь же 44-летний ютубер рискует не только стать иноагентом, но и в случае возвращения на родину оказаться уже под уголовным преследованием. Вкупе с накопившимися штрафами теперь на него могут возбудить дело за оскорбление ВС РФ. Максимальное наказание по нему — 7 лет лишения свободы.

Как блогер оказался в Турции

Дело было так: пару лет назад Шпак решил стать бизнесменом-девелопером — дёшево купить землю в Турции, построить на ней несколько вилл и выгодно их сдавать в аренду российским и иностранным миллионерам. Благо, в то время конъюнктура рынка располагала к таким экспериментам — Турция славилась дешёвой жизнью, отчего туда массово съезжались жить зажиточные европейцы и выходцы из постсоветских республик.

Участки суммарной площадью около 100 соток блогер присмотрел в турецком Калкане — это на южном средиземноморском побережье Турции, между Антальей и Мармарисом. На них по проекту должны были разместиться 5 вилл, в одной из которых должна была поселиться семья Шпака.

В эту затею блогер успел спустить 200 млн рублей собственных и заёмных средств. Строительство было в самом разгаре, когда оказалось, что разрешения возводить здания на приобретённых участках нет и уже не будет. Горе-девелопер так и остался жить в Турции без денег с долгами и пятью недостроями.

Судя по данным ФССП, долги на Шпаке висят до сих пор. Фото © fssp.gov.ru

Судя по данным ФССП, долги на Шпаке висят до сих пор. Фото © fssp.gov.ru

Почему от Шпака ушла жена

А вскоре к этим неприятностям добавилась ещё одна: в 2021 году от Шпака ушла его жена и деловой партнёр Мася (так он называл Ирину Мещанскую в соцсетях) — они вместе много лет вели жизнь в формате онлайн и в итоге именно как любящая друг друга пара пришли к популярности.

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Что это была лишь видимость, Мещанская заговорила очень скоро. По её словам, в последние годы совместной жизни муж "словил звёздность", от чего у него начала "расти корона". Блогер не принимал избранницу такой, какая она есть, и пытался изменить.

У него навязчивая идея была сломать меня, подмять под себя. Он хочет, чтобы всё было по его. В жизни существует только его правда и больше ничего. На этом моменте наши отношения стали ломаться, — заявила в одном из интервью Ирина.

Свадебная фотография Алдександра Шпака и его теперь уже бывшей супруги Маси (Ирина Мещанская). Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / masyashpakofficial

Свадебная фотография Алдександра Шпака и его теперь уже бывшей супруги Маси (Ирина Мещанская). Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / masyashpakofficial

Однако вполне возможно, после краха проекта со строительством турецких вилл Мася просто прикинула свои перспективы на жизнь и решила не тратить её на оплату долгов мужа.

Почему Шпак поддерживает Украину

Скорее всего, внезапное "прозрение" по украинскому вопросу Шпака накрыло не случайно: пройдя процедуру банкротства и оставшись без средств к существованию, блогер стал искать альтернативные источники дохода.

Оставшись без жены и партнёра по блогингу, даже сейчас Шпак может похвастаться серьёзной узнаваемостью: 2,5 млн подписчиков в Инстаграм*, 1,7 млн человек смотрят блогера в TicTok, 287 тыс. — в YouTube, 73,4 тыс. — в Telegram и до сих пор 7,5 тыс. подписчиков в давно заброшенном им ВК. Таким образом, суммарная аудитория блогера превышает 4,5 млн человек.

Инстаграм* — чемпион по количеству подписчиков. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) /sashashpakofficial

Инстаграм* — чемпион по количеству подписчиков. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) /sashashpakofficial

Учитывая тяжелое финансовое положение Шпака и такой мощный ресурс в виде собственной популярности, конвертировать зрительское внимание в деньги за антироссийскую пропаганду кажется вполне простым выходом из долгов. Похоже, блогер решился оседлать эту тему, рассчитывая на солидный заработок.

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Откуда взялся Шпак

В сети Шпак приобрёл известность ещё в конце нулевых, когда рунет облетели фотографии странного качка, покрытого татуировками, с пирсингом и нарощенными клыками, собиравшегося искупаться в озере. Следом пользователи интернета выяснили, что мужчина серьёзно занимается бодибилдингом и даже держит магазины спортивного питания "Лидерспорт". Впрочем, уже к 2014 году бизнес прогорел и ФНС пришлось ликвидировать недействующее юрлицо Шпака.

Примерно тогда же культурист женился на Ирине Мещанской и оба решили монетизировать необычную внешность мужа в соцсетях. Пара обзавелась аккаунтами, пожалуй, на всех площадках. Жизнь нараспашку приносила миллионы просмотров и, соответственно, рекламные контракты.

С этих фотографий началась популярность блогера. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) /sashashpakofficial

С этих фотографий началась популярность блогера. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) /sashashpakofficial

Для обслуживания сетевой деятельности Шпак заводил два ИП, через которые занимался рекламой, торговал одеждой и обувью и организовывал ивенты. В апреле 2022 году последний ИП был ликвидирован по собственному решению Шпака, спустя несколько месяцев он начнёт процедуру личного банкротства.

Почему блогер-фрик Шпак встал на сторону Украины?

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Авторы
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов

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