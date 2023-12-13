Королева эпатажа: Почему звезда 90-х Наталья Штурм продаёт ношеное бельё и согласна на пиво Исполнительница "Школьного романа" 57-летняя Наталья Штурм триумфально вернулась в соцсети. На её страницах теперь мелькают пластические операции, обнажёнка, продажа белья и игра на бирже. Как живёт эпатажная певица и писательница? 12 декабря, 21:40 Наталья Штурм. Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nataliashturm

Сейчас звёздная тусовка обсуждает очередное происшествие с Натальей Штурм, которое случилось в минувший понедельник. Во дворе дома на Красноармейской улице в Москве её ударил сдававший задним ходом автомобиль. По данным телеграм-канала SHOT, в этот момент дверца багажника была открыта и поэтому удар пришёлся артистке прямо в голову.

Штурм потребовала вызвать полицию, чтобы зафиксировать происшествие, снять побои, а далее решить вопрос компенсации в суде. С этим предложением она уселась к провинившемуся водителю в машину, откуда последний её вытолкнул обратно — прямо в снег.

В итоге к певице приехала лишь скорая, сотрудники которой оказали ей первую помощь и отбыли на следующий вызов. Телеграм-каналу SHOT Штурм пожаловалась, что случившееся — "это полный беспредел".

Почему у Штурм вся жизнь нараспашку

И без этого инцидента популярности у Штурм сейчас с избытком. Как и балерина Анастасия Волочкова, Наталья Штурм, например, не против раздеться и продемонстрировать свои женские формы — благо они в её 57 лет позволяют позировать для публики. Напомним, что ещё в апреле 1997 года Наталья разделась для одного из первых российских Playboy.

Как сохранились фигура и моложавое лицо, артистка тоже не скрывает: у Штурм есть свой пластический хирург, время от времени делающий ей подтяжки и откачивающий жир с живота. Поэтому она легко присоединилась к скандалу вокруг хирурга Тимура Хайдарова. Летом этого года, когда его повально обвиняли в некачественной работе, Штурм, до этого не знакомая с Хайдаровым, заявила, что никогда не ляжет под его скальпель, ведь есть, мол, врачи и получше.

Подготовка к очередной операции. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nataliashturm

С подписчиками звезда 90-х делится буквально всем: обнажёнкой, матерными стихами Баркова, подробностями зарубежного отдыха, взаимодействием с детьми и внуками. Досталось даже её очередному мужчине, с которым Штурм жила последние годы.

В эфире Instagram* прошли и помолвка пары, и даже крах отношений. На кадрах ноябрьской видеосъёмки, пока невесте наносят макияж в гримёрке, певица неожиданно возвращает кольцо с камнем ошарашенному, ничего не подозревающему жениху и заявляет о расставании.

Спустя день на своей странице артистка, счастливо улыбаясь, одна позирует перед зеркалом в той же гримёрной. Фото подписано лаконично: "Уже без кольца". Нахваливающие красоту кумира подписчики, кажется, даже не заметили исчезновения её бывшего партнёра. Их в Instagram* певицы, кстати, 324 тысячи.

Тот самый пост с расставанием. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nataliashturm

Как сейчас зарабатывает Штурм

Во времена своей популярности за один концерт Штурм, по её же собственным словам, зарабатывала в среднем 10–15 тысяч долларов. Однако те времена давно прошли — сейчас артистка зарабатывает на жизнь самыми разными способами.

В одном из последних интервью она поделилась секретом: мол, деньги ей приносят инвестиции в ценные бумаги. Интересно, что сама Штурм даже затруднилась дать развёрнутый ответ, так как она не очень хорошо разбирается в теме. Инвестированием, дескать, занимается её помощница, которой певица полностью доверяет.

Вообще, по словам певицы, у неё много проектов в разных сферах, которые они реализуют вместе со своим "хорошим бухгалтером". Один из них — продажа ношеного нижнего белья. Этим Штурм занимается у себя на странице в Instagram*. Быть отчаянным фанатом артистки стоит совсем не дёшево — вещи после кумира обойдутся ценителям в 400 евро.

Обладателем ношеных вещей певицы можно стать за 400 евро. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nataliashturm

Лайф заглянул в реестр предпринимателей, но данных Натальи Штурм там не нашёл ни в качестве владельца предприятий, ни в качестве ИП. Фамилия певицы обнаружилась лишь в списках самозанятых, что косвенно может дать представление об объёмах прибыли артистки. По закону статус самозанятого утрачивается, если его доход превышает 2,4 миллиона рублей в год. Таким образом, официально в месяц Штурм зарабатывает не более 200 тысяч рублей.

Также известно, что у бывшей звезды вроде бы пять квартир в Москве и ближайшем Подмосковье. Некоторые из них заняты детьми и мамой, но часть может сдаваться в аренду. Лайф обнаружил следы певицы по адресам в Красногорске, в Москве на улице Черняховского в старом престижном столичном районе Аэропорт, в Петровско-Разумовском проезде — это уже в соседнем районе, Савёловском.

Кстати, у Штурм в собственности ещё находился земельный участок площадью 15 гектаров в посёлке Здравница Одинцовского района Подмосковья. Впрочем, похоже, его звезда блогов уже продала.

Кроме прочего, часть достатка певице могли обеспечивать мужчины. Недавно Штурм откровенничала, что их в её жизни было много. Как минимум часть из них были весьма богаты. Были россияне, были иностранцы, молодые и не очень.

В интервью Штурм хвастается обилием мужчин в своей жизни. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nataliashturm

Как Штурм стала известной

Девушка из поющей семьи имела хорошие вокальные данные и профильное образование. В 1991 году, когда Штурм завоевала первое место и приз зрительских симпатий на Всероссийском конкурсе "Шоу-Королева", казалось, все двери в отечественный шоу-бизнес были открыты.

А в 1993 году её заприметил певец и композитор, бард Александр Новиков. Тогда он твёрдо решил вывести Наталью Штурм на широкую сцену. Он написал для неё песню "Окончен школьный роман", который стал настоящим шлягером 90-х. К сожалению, ещё раз повторить успех тандем уже не сумел. Наталья Штурм говорит, что этому мог помешать сложный характер её продюсера.

Сейчас артистка продолжает петь, однако о больших концертах речь, конечно, не идёт. Труппа Натальи состоит из четырёх человек: сама певица, звукорежиссёр и два танцора. Так же скромно выглядит и райдер Штурм. Певица готова летать экономклассом и довольствоваться пивом на ужин (даже не просекко).

Лайф выяснил, как выглядит гастрольный райдер Натальи Штурм. Фото © Nataliashturm.ru

В гримёрке должны быть зеркало, розетка с удлинителем, четыре стула, крючки для одежды или стойка под неё, минеральная вода без газа, бутерброды с ветчиной и колбасой без жира, горячий зелёный чай, сок манго из расчёта на четырёх человек, не менее пяти стандартных упаковок салфеток. Бонус для организаторов — возможность размещения рекламы во время выступления Штурм на плакатах с её изображением.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Наталья Штурм. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / nataliashturm Есть ли объяснение эпатажному поведению и откровенным фото 57-летней Штурм? 0 Она думает, что так сможет сохранить популярность Так она привлекает внимание обеспеченных мужчин Она всегда была такой, в её поведении ничего не изменилось Я не знаю, кто такая Штурм, мне нет до неё дела

Авторы Евгений Кузнецов