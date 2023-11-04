За рабов в ответе: Зачем Алла Пугачёва тайно приехала в Россию и почему её хотят здесь наказать Общественники просят проверить Пугачёву, которая вернулась в свой подмосковный особняк, на русофобию и оскорбление россиян. Какие вопросы приехала решать в Россию Примадонна? 3 ноября, 22:40 Алла Пугачёва тайно приехала в Россию. Коллаж © LIFE. Фото © LIFE / Александр Арутюнов, © ТАСС / Сергей Фадеичев

На Rolls-Royce с ветерком

Напомним, Аллу Пугачёву заметили в России вечером в четверг. Певица пересекла границу через КПП в Псковской области. Там её уже поджидала чёрная Toyota, которая отвезла народную артистку на вокзал, и в 7 утра пятницы та вышла из вагона поезда на Ленинградском вокзале Москвы. Здесь звезда села в свой старый, купленный ещё в 2006 году лимузин Rolls-Royce Phantom и отправилась в семейный замок в деревне Грязь, который стали готовить к приезду хозяйки ещё с начала октября.

Как пишет телеграм-канал SHOT, цель ноябрьского визита Аллы Пугачёвой в Москву — решить вопросы наследования совместными детьми четы — Лизой и Гарри — семейного замка в Грязи и, возможно, снова попытаться заступиться за мужа, чтобы снять с него статус иноагента. Несмотря на слухи, владельцем элитной недвижимости, похоже, по-прежнему остаётся супруг Примадонны Максим Галкин*.

Певица якобы собирается встретиться с нотариусом, чтобы написать дополнительное завещание, а также забрать какие-то документы на детей, необходимые для завершения процесса переезда звёздной семьи в новые апартаменты в кипрском Лимассоле. Кроме того, Примадонна также может посетить церемонию прощания с народным артистом — дирижёром Юрием Темиркановым, скончавшимся на днях в возрасте 84 лет.

В Грязь Пугачёва приехала как обычно: на своём Rolls-Royce Phantom. Видео © t.me / SHOT

Приездом звезды в столицу собираются воспользоваться общественники из "Зова народа". Они обратились к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину и министру МВД Владимиру Колокольцеву с требованием наказать Аллу Пугачёву по административной статье "Публичное оскорбление в Интернете" за её публикации, в которых она называла россиян холопами и рабами.

Напомним, речь идёт о посте Примадонны, опубликованном в аккаунте певицы в "Инстаграме"** ещё в октябре 2022 года. В нём она написала следующее: "Боже мой! Какое счастье, что меня ненавидят те люди, которых я всегда терпеть не могла. Если бы я им нравилась, это значило бы, что я пела и жила зря. Причина ясна. Пусть скрежещут зубами. Были холопами, стали рабами".

В тот момент артистка с семьёй находилась в Израиле, по её же словам, на лечении и отдыхе. Впрочем, несмотря на обещания вернуться, большинство россиян уже попрощались с ней навсегда.

То самое резкое высказывание Аллы Пугачёвой в адрес не поддержавших её россиян. Судя по комментариям подписчиков, этот пассаж ей припоминать будут ещё долго. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey

Основания для такого мнения были: супруг Пугачёвой Максим Галкин* сразу после отъезда из России принялся поливать грязью бывшую родину и поддерживать Украину. Часть русофобских постов, спохватившись, артист позже удалил, но было поздно — он получил статус иноагента, и это автоматически поставило крест на карьере артиста в России — главной кормилице Галкина*.

После начала СВО Алла Борисовна периодически наведывается в Москву. Официально на похороны её друзей-модельеров, но при этом по столице ходили упорные слухи, что главной целью были попытки Примадонны договориться об исключении мужа из реестра русофобов.

Похоже, по Галкину* решение было принято принципиальное, так как после одного из визитов Пугачёва даже публично поддержала мужа и потребовала в знак солидарности с ним принять её в иноагенты.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / alla_orfey

При этом, в отличие от коллег по сцене и даже мужа, прямо и публично свои оценки происходящему на Украине звезда не даёт. Если ей за что-то и можно пенять, так это за появление на концертах "Машины времени" и "Би-2", участие в фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, совместные фото с различными беглыми артистами и селебами типа Михаила Шаца*, Семёна Слепакова*, группы "Литл биг" или Максима Виторгана.

Новая родина Пугачёвой

Похоже, проживающее в Израиле семейство Пугачёвой-Галкина* всерьёз намерено остаться жить за рубежом. Об этом прямо говорит и сам юморист, заявляя, что у его семьи несколько иностранных гражданств.

Нашумевшая в России совместная фотография знаменитых беглецов. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mikhailshats

При этом лично он публично клянётся Земле обетованной в верности, в то время как супруга с детьми уже переехали на Кипр. Там семейство якобы владеет трёхэтажным пентхаусом в одной из элитных высоток на берегу моря в Лимасоле стоимостью 10 млн евро (около миллиарда рублей по текущему курсу).

В плане бизнеса в России у супругов практически ничего не осталось. За прошлый год Максим Галкин* вышел из учредителей своих юрлиц, а в январе этого года даже ликвидировал ИП. А вот Алла Борисовна из индивидуальных предпринимателей пока не вышла.

Обычно артисты открывают их для проведения расчётов за оказание своих услуг. Возможно, на этот счёт ИП до сих пор ещё поступают какие-то средства. Впрочем, не исключено, что его она закроет в этот приезд.

* Внесены Минюстом в список иноагентов. ** Часть компании Meta, признанной экстремистской организацией.

Нужно ли наказывать Пугачёву за скандальные сообщения? 0 Оставьте уже бабушку в покое, пусть живёт как хочет Нужно её наказать, чтобы неповадно было обижать россиян Я не слежу за жизнью Пугачёвой и Галкина*, мне всё равно

Авторы Евгений Кузнецов