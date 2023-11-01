Личный контакт за 300 баксов: Разведёнка Вера Брежнева придумала, как стать миллионершей без Меладзе Украинская певица Вера Галушка (экс-Брежнева), после бегства из России оставшаяся без зрителя, концертов и щедрых гонораров, теперь подалась в инфоцыганки. 1 ноября стартует её проект "Кума" по "личностной трансформации" для украинок. Чему научит их бывшая звезда? 31 октября, 22:40 Вера Брежнева. Коллаж © LIFE. Фото © kooma , © Shutterstock

Почему Брежнева решила стать инфоцыганкой

Похоже, к мысли начать зарабатывать самой Веру Брежневу подтолкнула её новая жизнь. Несмотря на то что артистка открестилась от России сразу после начала СВО, отказалась от "русского" псевдонима, собирала деньги для ВСУ и запела по-украински, местная публика её встретила холодно. Многие поклонники запомнили, что несколько лет назад на российском ТВ Брежнева просила не называть её украинской певицей.

В итоге некогда успешная и высокооплачиваемая звезда столкнулась с тем, что она больше никому не интересна. Записанные на украинском языке песни покупались плохо, концерты и гастроли отменялись, причём не только в Незалежной, но и по всей Европе. К тому же распался её брак с продюсером и композитором Константином Меладзе, произошло это ещё в прошлом году, но прокомментировать слухи Брежнева решилась лишь на днях. И, видимо, не просто так: громкая новость прозвучала аккурат под анонс её нового проекта.

Новый образ коротко стриженной брюнетки Vera. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ververa

К слову, мэтр, пока всё это время бывшая супруга в своих соцсетях жаловалась на подавленное моральное состояние и депрессию, занимался раскруткой своей новой протеже — 22-летней участницы одного из последних составов "ВИА Гры" Софии Тарасовой. С ней Меладзе уже выпустил первый совместный и очень лиричный трек с интригующим названием "Почему я?".

Записывая видео с анонсом своего нового проекта "Кума", Брежнева призналась, что идея запустить многомесячный марафон ей пришла в голову именно после похода по психологам.

Что представляет собой "Кума" Брежневой

Подготовка к запуску курсов личностного роста "Кума", похоже, велась всю осень: сначала в "Телеграме" заработал украиноязычный чат-бот Брежневой, собиравший персональные данные претенденток на "трансформацию мышления", позже начал работать сайт в Интернете, на котором выложили информацию о мероприятиях и расценки на участие.

На сайте марафона Вера Брежнева рассказала, что идея с "Кумой" пришла ей в голову после походов по врачам и психологам. Фото © Kooma

Как пишут организаторы "платформы", курс рассчитан на несколько месяцев и нацелен на женщин, которые "постоянно развиваются", "улучшают свою жизнь", "стремятся поддерживать баланс", "ищут новые идеи" и... "вдохновляются Верой Брежневой".

Для таких команда певицы разработала комплекс мероприятий, состоящий из онлайн-вебинаров с психологами и врачами, подкасты Брежневой на разные женские темы, медитации, zoom-чаты со звездой для обсуждения наболевших вопросов.

Сколько стоят курсы певицы

Базовый тариф стоимостью 15 долларов в месяц (1,4 тыс. рублей по текущему курсу) предполагает чтение и просмотр различных информационных материалов и пару вебинаров с помощниками бывшей звезды. А те же статьи и видосы, но вкупе с общением с певицей посредством чата обойдутся уже в 300 долларов (28 тыс. рублей).

Как и российские коллеги-инфобизнесмены, Брежнева намерена зарабатывать на своём личном внимании к участникам. Правда, в отличие от той же Елены Блиновской (в Дубае за личное общение с собой и мужем королева марафонов просила от 500 тысяч до миллиона рублей), почувствовать себя виртуальной кумой Брежневой не так уж и дорого. Впрочем, в текущих реалиях и денег на Украине сейчас нет ни у кого, кроме военкомов и членов правительства.

Как и российские коллеги-инфобизнесмены, Брежнева намерена зарабатывать на своём личном внимании к участникам. Фото © Kooma

Отчасти Брежнева честнее своих российских коллег: за свои кровные украинки могут не только медитировать на успех, загадывать желания и запускать шарики в небо, но и хотя бы дополнительно получить какие-то консультации со стороны тренера по фитнесу, эндокринолога и диетолога. В России подобные программы предлагают различные "центры психологической трансформации", обещающие научить "видеть "матрицу" сверху и управлять реальностью, временем и законами физики".

Из особенностей стоит отметить, что язык марафона только один — украинский. Несмотря на многочисленные упрёки подписчиков в плохом владении мовой, певица заявляет, что сейчас "соловьина" — это политическая позиция, поэтому уже не так важно, насколько хорошо ею владеет говорящий.

Вера Брежнева призывает улучшить свою жизнь с помощью её марафона. Фото © Kooma А вы бы пошли на курсы личностного роста Брежневой? 0 Нет, не могу ей простить предательства России Я бы послушала, но не хочу платить за это деньги Певица не может быть успешным психологом и тренером Я знаю только генсека Брежнева, вот его курс был лучшим

Авторы Евгений Кузнецов