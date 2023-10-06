Почему украинка Ани Лорак решила вернуться в российский шоубиз Оглавление Как Ани Лорак снова появилась на российской сцене Как разгорелся скандал вокруг Лорак и ВСУ Почему Лорак записали в агенты СБУ Зачем певица бежала с Украины в Россию Кто помог Ани Лорак вернуться в российский шоубиз В этом году свой день рождения украинская певица Ани Лорак пышно отметила в Москве. 45-летие ещё недавно опальная артистка встретила большим сольным концертом в "Крокус Сити Холле". Как идёт её карьера в России? 34701 34701 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anilorak

Как Ани Лорак снова появилась на российской сцене

— Я всегда знала, что добро побеждает зло, что нужно идти к свету. Сцена всегда была тем местом, где я находила понимание. Сегодня мой день рождения, и, конечно, где ещё я его должна провести, как не с моими любимыми: в зале моя семья, мои близкие, мои зрители. Как же я ждала встречи с вами! — открыла концерт певица.

Действие продлилось менее двух часов. За это время Ани Лорак кроме песен на русском языке спела и несколько на мове, пару композиций — дуэтом с новомодными артистами, и, конечно, на сцену вышел Филипп Киркоров, которому приписывают покровительство украинской звезде. "Примадон" появился ровно в середине вечера с большим букетом роз и, спев с Лорак, долго расписывал все её достоинства и достижения на сцене.

Филипп Киркоров пришёл 27 сентября на концерт юбилярши и поддержал свою протеже. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anilorak

— За 15 лет ты влюбила в себя всю Европу и, сделав головокружительный прыжок, стала любимой певицей в России, — признавался в любви имениннице Киркоров.

В свою очередь Ани Лорак несколько раз со сцены обращалась к зрителям. Она объявила о том, что помогает собирать деньги на помощь обездоленным детям: "Всегда им помогала и буду помогать" — и неоднократно благодарила публику, пришедшую на её выступление. В эти моменты артистка прямо светилась от счастья.

Как разгорелся скандал вокруг Лорак и ВСУ

Громкое возвращение в Россию Каролины Куек (так в миру зовут певицу) состоялось ещё 3 сентября на одном из федеральных телеканалов: Ани Лорак вошла в состав жюри песенного шоу. В это же время в соцсетях случилась очередная волна негатива против Лорак. Появились новые обращения в прокуратуру с требованием проверить деятельность певицы.

Ани Лорак на съёмках телешоу. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anilorak

Общественность, причём как в России, так и на Украине, начало особенно "штормить" с начала этого года, после того как Лорак прервала своё длительное молчание по поводу СВО и попыталась выступить в российских регионах.

Отменялись концерты в Краснодаре, Воронеже и Ростове-на-Дону, российские общественники требовали признать Лорак иноагентом. Поводом для возмущения стала информация о проведённом Ани Лорак благотворительном онлайн-концерте, в ходе которого она попросила зрителей перечислить деньги на поддержку пострадавших от боевых действий. Выяснилось, что счета, на которые должны были поступать средства, якобы были открыты в украинских банках.

В конце марта артистка попыталась публично оправдаться, опубликовав на своих страницах в соцсетях обращение к российской общественности. В нём Лорак рассказала о том, что после переворота 2014 года на Украине была вынуждена уехать в Россию из-за начавшегося преследования. Певица поклялась, что никогда не перечисляла средства от выступлений на нужды ВСУ и помогала только мирным жителям и "только в рамках гуманитарной миссии".

Второй по счёту пост с оправданиями певицы. Его она опубликовала после выхода в эфир телешоу с участием Лорак на одном из федеральных каналов. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anilorak

Почему Лорак записали в агенты СБУ

В апреле и мае Лорак работала над своим новым альбомом и заодно разрекламировала один из российских благотворительных фондов, занимающийся сбором средств для детей из интернатов Донбасса и Запорожской области, чем вызвала бурю ненависти на Украине.

А уже спустя неделю после этого по СМИ и соцсетям обеих стран разлетелись фотографии разбившегося украинского беспилотника, на крыле которого была наклеена этикетка с надписью "Фонд мести Ани Лорак". БПЛА якобы был сбит российскими расчётами ПВО во время одной из атак на Москву. Следом украинские пропагандисты начали продвигать "инсайд", что Лорак лишь изображает лояльность россиянам, а на самом деле работает в связке с СБУ и ГУР в интересах Украины.

В мае этого года певица попыталась реабилитироваться перед россиянами, призвав сделать пожертвование одному из российских благотворительных фондов, помогающих детям из детдомов Донбасса и Запорожья. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anilorak

В последние месяцы артистка выключила возможность комментирования всех своих постов в "Инстаграме"**. Исключением стал пост от 7 августа, в котором Лорак спросила подписчиков, что бы они сделали, если бы знали, что у них остался только один день жизни. Пользователи Сети немедленно стали "дякувать" за помощь певицы ВСУ. Интересно, что этот пост и по сей день доступен вместе с существующими комментариями и возможностью добавления новых.

В то время как Ани Лорак появилась на отечественном ТВ, в СМИ прошла информация о том, что её деятельность была тщательно изучена российскими компетентными органами, антигосударственную деятельность певицы они не выявили.

Единственный пост Ани Лорак за последнее время, комментарии к которому открыты до сих пор. Украинская публика троллит певицу, благодаря "за поддержку ВСУ". Каролина Куек, по её же словам, плакала из-за этой подлости, но закрывать комментарии почему-то не стала. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anilorak

Зачем певица бежала с Украины в Россию

В 2014 году певица выбрала Россию как место для развития своей карьеры, и, по её словам, это произошло вынужденно: якобы пришедшая после переворота хунта требовала от Лорак полной публичной поддержки. Дескать, смириться с этим звезда не захотела и стала искать новое пристанище.

Российская публика приняла исполнительницу тепло, ряд музыкантов, в том числе и Филипп Киркоров, оказывали ей покровительство. В сентябре 2015 года она вместе с уже бывшим мужем — турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу — открыла в Москве фирму "Ани Лорак продакшн", которая приносила прибыль в десятки миллионов рублей. За 2019 год, например, супруги заработали более 44 млн. Кроме того, в той же сфере — деятельность в области исполнительных искусств — Лорак работала как ИП. По слухам, её гонорары исчислялись шестизначными суммами.

В это же время на родине карьера Лорак неуклонно шла на спад. Она подвергалась многочисленным нападкам за то, что живёт и выступает в России, снимает в своих клипах российских актёров и никак не комментирует события в Донбассе и Крыму. К певице прочно прикрепилось клеймо предательницы. В соцсетях на неё постоянно сыплются проклятья и угрозы со стороны соотечественников. На днях украинское информагентство УНИАН сообщило, что Ани Лорак попала в некий местный "реестр госпредателей из-за молчаливой поддержки войны на Украине".

До начала СВО Каролина Куек, по сути, жила на два дома: в Москве и Киеве. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anilorak

Кто помог Ани Лорак вернуться в российский шоубиз

После начала СВО Ани Лорак исчезла из общественного пространства. Она не выходила на связь даже со своими подписчиками в соцсетях. Тем самым артистка дала повод для критики со всех сторон, а также для слухов о её жизни после развода. Ходили слухи, будто звезда обосновалась за границей со своим новым мужчиной — испанцем африканского происхождения 46-летним Исааком Виджраку. Известно, что он сам местный блогер, преподаёт йогу и различные духовные практики.

Ани Лорак и Исаак Виджраку. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anilorak

Пару видели то в Испании, то на пляжах Дубая, а в последние месяцы они оба стали регулярно общаться друг с другом в своих аккаунтах, репостить фотографии и едва ли не каждый раз признаваться в любви. Возможно, таким образом Каролина Куек пытается развеять слухи о другом своём романе.

Ещё в 10-х на волне успеха в России, как писали столичные таблоиды, Ани Лорак с мужем досталась дорогостоящая недвижимость в Подмосковье. Она находится в элитном коттеджном посёлке Агаларов Эстейт, расположенном в деревне Захарово под Истрой. Здесь, по слухам, певице принадлежат апартаменты площадью около тысячи квадратных метров стоимостью не менее 300 млн рублей.











Владелец посёлка Араз Агаларов, и он же владелец Крокус Сити Холл, где регулярно проходили и теперь снова проходят концерты артистки. Интересно, что после развода с Муратом Налчаджиоглу недвижимость осталась за Лорак — и именно после этого в Сети появились её снимки в интерьерах дома и его окрестностях внутри посёлка.

После появления Ани Лорак в российском телеэфире и большого концерта по случаю юбилея певицы публика стала активно судачить на тему, кто же мог поспособствовать её возвращению в Россию. Многие склоняются к мнению, что это мог быть её давнишний большой друг Филипп Киркоров. Но возможно, и не только он.

* (укр.) Не держи меня, не надо. ** Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.



А вы верите в то, что Лорак на стороне России? 0 Нет, она тут, скорее всего, из-за бизнеса и концертов Ей просто некуда ехать, на Западе её никто не знает Я верю, что она искренне поддерживает Россию Я не знаю такую певицу, мне нет до неё дела

Авторы Евгений Кузнецов