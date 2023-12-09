Зачем советская звезда София Ротару усадила святого Николая на колени боевика ВСУ Оглавление Что опубликовала Ротару у себя в соцсетях Российский бизнес украинки Ротару Как Ротару на двух стульях собиралась усидеть Трагедия молдаванки Как Ротару взяли на крючок украинские патриоты Певица София Ротару весьма своеобразно поздравила ВСУ с Днём святого Николая. В соцсети она выложила открытку, на которой старец сидит на коленях украинского солдата. Вскоре до неё стало что-то доходить, и она удалила снимок. Чего боится бывшая звезда советской эстрады? 71136 71136 София Ротару. Коллаж © LIFE. Фото © Анна Салынская, © Shutterstock

Что опубликовала Ротару у себя в соцсетях

С этого года украинские раскольники празднуют День святого Николая не 19 декабря, как весь православный мир, а 6-го, т.е. вместе с католиками. Это очередной в длинном ряду шаг Незалежной прочь от России навстречу Западу. Именно поэтому праздничный пост Ротару появился уже в начале месяца.

На открытке изображён вээсушник в форме, на коленях у которого сидит сам седобородый Николай. Фигура украинского военного заметно больше святого, он по-отечески обнимает старика, словно бы опекая и оберегая маленькую хрупкую фигурку чудотворца. Таким образом авторы, похоже, подчёркивают, что все "чудесные" перемены последних лет в жизни Украинской церкви обязаны исключительно боевикам с автоматами.

Публикуя пост, Ротару в очередной раз ярко и однозначно продемонстрировала, на чьей она стороне.

Та самая открытка, которая появилась и быстро исчезла из аккаунта Софии Ротару в Instagram*. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sofiarotaru.official

Российский бизнес украинки Ротару

Однако теперь публичная поддержка Украины может ей обойтись дорого: в ноябре появилась информация, что под национализацию может попасть роскошный бутик-отель певицы в Крыму. Он расположен в туристическом центре Ялты на берегу Чёрного моря. До 2019 года, пока бизнес работал, для постояльцев цены здесь стартовали от 28 тыс. рублей в сутки. Однако в декабре 2019 года гостиница неожиданно закрылась "на реновацию" и с тех пор пустует.

После того как отель певицы перешёл в российскую юрисдикцию, выяснилось, что по документам это не гостиничный объект, а пятиэтажный сарай с цоколем площадью 10,2 гектара. В какой-то момент семья Ротару решила продать имущество и вроде бы даже определилась с ценой — 25 млн долларов (2,3 млрд рублей). Однако потенциальные покупатели готовы были выложить за бизнес не более 890 млн.

По слухам, после новостей о возможной национализации менеджеры артистки ищут нового владельца гостиницы с особым рвением. Обзванивают даже тех, с кем однажды уже не сходились в цене, — теперь им предлагают поторговаться.













Судя по всему, Ротару испугалась, что появившаяся в Instagram* открытка в адрес ВСУ может сорвать её планы по продаже отеля, поэтому поспешно её удалила.

Как Ротару на двух стульях собиралась усидеть

Интересно, что решение закрыть отель появилось на фоне скандала, который учинили украинские и российские СМИ, выяснив, что владелица отеля Ротару — украинка по паспорту — намеревалась поехать в Россию для участия в новогодних шоу.

Дело в том, что в 2014 году Ротару поддержала переворот в Киеве и с тех пор ни она, ни её семья не замечали ничего, что было связано с последовавшими боевыми действиями в Донбассе. А в 2022 году однозначно поддержала Украину против России.

Семейство Ротару отправляется на отдых. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sofiarotaru.official

— Независимость и свобода стоит дорого. Я в Киеве! Молюсь за наших защитников и мир в Украине! — написала Ротару у себя на странице в Instagram*.

Подобное поведение артистки может иметь вполне "земное" объяснение: у певицы на Украине много недвижимости и других активов. В Киеве у "хуторянки" большая квартира с дизайнерским оформлением. В 20 километрах от столицы — загородный особняк в элитном районе Конча-Заспа. Это украинская Рублёвка. Трёхэтажный дом причудливой формы с огромными окнами, камином и теннисным кортом. Коттедж окружён рвом по периметру, вокруг сосны. Участок утопает в цветах.

В своём инстаграме украинская эстрадная дива годами демонстрировала шикарную жизнь с отдыхом в экзотических странах, перелётами на бизнесджетах, катаниями на яхтах и прочими атрибутами сверхпотребления. За этот люкс она платила публичными акциями поддержки Украины, ведь незалежные националисты не жаловали певицу с молдавской фамилией ещё со времён СССР.

Так выглядит шикарный особняк певицы под Киевом. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sofiarotaru.official

Трагедия молдаванки

Националистическая критика в сторону певицы рекой полилась ещё в 80-е. Тогда погиб автор её самых популярных песен поэт Владимир Ивасюк. Он писал песни на украинском языке, и он же сделал Ротару всесоюзно знаменитой, написав для неё "Червону руту".

После смерти Ивасюка в репертуаре певицы всё чаще стали появляться песни на русском, молдавском и других языках. Это вызвало ярость националистически настроенных жителей Западной Украины.

В 1986 году от неё отказался собственный ансамбль "Червона рута". Музыканты ушли, прихватив с собой название и шлягер. Где теперь они, толком не знают ни в России, ни на Украине. Но Ротару осталась на сцене и спустя два года даже получила звание "Народная артистка СССР".

София Ротару времён шлягера "Червона рута". Фото © ТАСС / Владимир Песляк

А вот уже в 1989 году Ротару не смогла участвовать в родных для неё Черновцах в первом советском фестивале украинской песни "Червона рута" из-за возможных провокаций. Тогда некоторые жители Львова встретили её приезд в город на гастроли с плакатами "София, тебя ждёт кара". Даже произошла драка между националистами и фанатами певицы.

На современной Украине от неё всё так же ждали проукраинских настроений, заявлений и поведения. Критиковали за концерты в России и бизнес в российском Крыму. А в это же самое время российские поклонники звезды всё меньше понимали своего кумира.

Как Ротару взяли на крючок украинские патриоты

Подарком для укропатриотов стало задержание в марте прошлого года ближайших родственников Ротару. При попытке тайком пересечь украинско-молдавскую границу силовики поймали 51-летнего Руслана Евдокименко и 27-летнего Анатолия Евдокименко — сына и внука артистки. Оба родственника подлежали мобилизации и таким образом пытались избежать призыва в ряды ВСУ.

Тогда скандал был настолько ярким, что среди украинских юристов пошли разговоры о том, что обвинения по статье 336 УК Украины (уклонение от призыва по мобилизации), которые якобы предъявлялись Руслану и Анатолию Евдокименко, вполне могут быть пересмотрены и обоим вменят статью "Государственная измена" — в этом случае задержанным грозило бы лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.

Руслан Евдокименко с мамой. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sofiarotaru.official

Похоже, Ротару удалось решить этот вопрос: спустя пару месяцев выяснилось, что по крайней мере её внук Анатолий всё же сумел сбежать из страны — в своих соцсетях парень опубликовал несколько фотографий из Парижа. А сама певица с тех пор ещё не раз публично выступала против России.

* Компания Meta и составляющие её структуры признаны экстремистской организацией.

Почему Ротару так относится к России, которая дала ей славу и заработок? 0 Она не понимает, что Украиной управляют неонацисты Чтобы не потерять имущество на Украине Возможно, она всегда не любила Россию, но скрывала это Я не слежу за жизнью какой-то Ротару

Авторы Евгений Кузнецов